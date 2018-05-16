Чего ожидать жителям на День Динского района?

Итак, в этом году День района будет праздноваться по-новому. Главная его тема — спорт и здоровый образ жизни.

Заместитель главы района Елена Трофименко рассказала «РВС»: «От шествия нам отказываться нельзя, как показала публикация в ваших соцсетях, людям нравится эта традиция».

В итоге карнавальное шествие будет. И тематика его: «Динской район — территория спорта».

Традиционные казачьи курени тоже будут. Но теперь — в новом месте. Комсомольский парк гостеприимно разместит их все. В целом дневная программа пройдет именно в этой локации. Состоятся спортивные состязания среди всех желающих: поднятие гири, перетягивание каната, армрестлинг и т. д.

Выступление звезды тоже планируется. Главная интрига — кто это будет.

В заключение вечера жителей Динского района порадует фейерверк.

Еще одно новшество — выставка промышленности — тяжелой и пищевой. Это гордость района, поэтому решено выставить ее напоказ.

Также планируется провести парад колясок "Будущее Динского района". Точная дата проведения еще согласовывается.

Заявки от представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений, общественных организаций ждут до 5 июня 2018 года по телефону 8-961-510-46-39.