Чего ожидать жителям на День Динского района?

Чего ожидать жителям на День Динского района?
Главная тема этого года - спорт. Фото: архив "РВС".

Чего ожидать жителям на День Динского района?

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18 дней назад Газета РВСДень Динского районаДень Динского района 2018День районаДень района 2018Карнавальное шествиеНовости Динского районаШествие

Итак, в этом году День района будет праздноваться по-новому. Главная его тема — спорт и здоровый образ жизни.

Заместитель главы района Елена Трофименко рассказала «РВС»: «От шествия нам отказываться нельзя, как показала публикация в ваших соцсетях, людям нравится эта традиция».

В итоге карнавальное шествие будет. И тематика его: «Динской район — территория спорта».

Традиционные казачьи курени тоже будут. Но теперь — в новом месте. Комсомольский парк гостеприимно разместит их все. В целом дневная программа пройдет именно в этой локации. Состоятся спортивные состязания среди всех желающих: поднятие гири, перетягивание каната, армрестлинг и т. д.

Выступление звезды тоже планируется. Главная интрига — кто это будет.

В заключение вечера жителей Динского района порадует фейерверк.

Еще одно новшество — выставка промышленности — тяжелой и пищевой. Это гордость района, поэтому решено выставить ее напоказ.

Также планируется провести парад колясок "Будущее Динского района". Точная дата проведения еще согласовывается.

Заявки от представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений, общественных организаций ждут до 5 июня 2018 года по телефону 8-961-510-46-39.

Комментарии

Массовик-затейник
Массовик-затейник 17 дней назад

" В итоге карнавальное шествие будет",- поведала «РБС» заместитель парашютиста района Елена Трафименко. Возглавят променад А.Трафименко и С.Панамаренка, счастливые обладатели красных революционных...стрингов. Маршрут карнавального шествия - ст.Динская - усадьба с флагштоком знамения цветов радуги на полях бывшего колхоза, где намечен торжественный обмен "карнавальными" исподними с хозяином усадьбы. Ура!

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6
P/S
P/S 17 дней назад

Хореографическое и вокальное сопровождение карнавального шествия возлагается на Баяна Проширянова.

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5
Баян Ширянов
Баян Ширянов 17 дней назад

Вот мне больше заняться нечем.Я и петь-то не умею.

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1
Семён Горбунков
Семён Горбунков Баян Ширянов 13 дней назад

Комментарий удален администратором.

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1