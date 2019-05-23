Чего ждать на День района в этом году?

«РВС» стали известны предварительные планы мероприятий на День Динского района.

Шествие в этом году начнется в 17.00 – от улицы Широкой. Продлится оно примерно час.

Возле районной администрации традиционно будут установлены трибуны.

Тематика шествия – «Театр».

На улице Советской создадут ретро-площадь, на которой представят автомобили, мототехнику и предметы обихода из прежних времен.

У кинотеатра разместится лунапарк. Там же организуют развлекательную программу для детей и взрослых.

Через дорогу все желающие смогут посетить агропромышленную ярмарку.

Изюминкой мероприятия станет огромный пирог, который разместят на площади. По информации от источников, его размер будет 50 на 50 метров!

Скорее всего, ни на улице Советской, ни на улице Пролетарской не станут устанавливать точки общепита.

С 19.00 до 20.00 состоится торжественное награждение.

С 20.00 до 21.00 – выступление ансамбля «Ивушка».

С 21.00 до 22.00 присутствующих будет радовать своим выступлением приглашенная звезда.

Завершится празднование фейерверком в 22.00.

После него все желающие смогут потанцевать под открытым небом на дискотеке.