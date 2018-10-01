Чего ждать новотитаровцам на День станицы?
6 октября станица Новотитаровская отметит 208-ую годовщину со Дня своего образования. В этот день подготовлена программа мероприятий для гостей и станичников.
Центральная площадь
10.00— выставка домашних животных
11.00 — выступление воспитанников дошкольных учреждений
12.00 — выступление воспитанников Культурно-досугового учреждения
13.00 — выступление воспитанников Центра творчества
14.00-15.00- выступление воспитанников Детской школы искусств
17.00 — праздничное шествие
18.00 — чествование жителей станицы
18.30 — выступление гостей станицы шоу-коллективов «Колибри», «MAVA music”, “MIX-балаLike” и кавер группы «Нова».
22.00 — праздничный салют
22.00-23.00 — праздничная дискотека Dj Ira-Ira.
Фонтанная площадь
15.00-16.30 — тематическая выставка «Город мастеров»
Территория школы №29
19.00-19.30 — фестиваль воздухоплавания «SkyFest”
Весь день в парке работают кафе и детские аттракционы.
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