Чего ждать новотитаровцам на День станицы?

6 октября станица Новотитаровская отметит 208-ую годовщину со Дня своего образования. В этот день подготовлена программа мероприятий для гостей и станичников.





Центральная площадь

10.00— выставка домашних животных 11.00 — выступление воспитанников дошкольных учреждений 12.00 — выступление воспитанников Культурно-досугового учреждения 13.00 — выступление воспитанников Центра творчества 14.00-15.00- выступление воспитанников Детской школы искусств 17.00 — праздничное шествие 18.00 — чествование жителей станицы 18.30 — выступление гостей станицы шоу-коллективов «Колибри», «MAVA music”, “MIX-балаLike” и кавер группы «Нова». 22.00 — праздничный салют 22.00-23.00 — праздничная дискотека Dj Ira-Ira.





Фонтанная площадь

15.00-16.30 — тематическая выставка «Город мастеров»





Территория школы №29

19.00-19.30 — фестиваль воздухоплавания «SkyFest”





Весь день в парке работают кафе и детские аттракционы.