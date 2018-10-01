Чего ждать новотитаровцам на День станицы?

Чего ждать новотитаровцам на День станицы?
Фото: Архив "РВС"

Чего ждать новотитаровцам на День станицы?

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27 минут назад 6 октябряДень НовотитаровскойДень станицы НовотитаровскойНовости Динского районаНовотитаровскаяПрограмма день станицыПрограмма мероприятий

6 октября станица Новотитаровская отметит 208-ую годовщину со Дня своего образования. В этот день подготовлена программа мероприятий для гостей и станичников.


Центральная площадь

      10.00— выставка домашних животных

      11.00 — выступление воспитанников дошкольных учреждений

      12.00 — выступление воспитанников Культурно-досугового учреждения

      13.00 — выступление воспитанников Центра творчества

      14.00-15.00- выступление воспитанников Детской школы искусств

      17.00 — праздничное шествие

      18.00 — чествование жителей станицы

      18.30 — выступление гостей станицы шоу-коллективов «Колибри», «MAVA music”, “MIX-балаLike” и кавер группы «Нова».

      22.00 — праздничный салют

      22.00-23.00 — праздничная дискотека Dj Ira-Ira.


Фонтанная площадь

15.00-16.30 — тематическая выставка «Город мастеров»


Территория школы №29

19.00-19.30 — фестиваль воздухоплавания «SkyFest”


Весь день в парке работают кафе и детские аттракционы.

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