Чего ждать от третьей очереди реконструкции Комсомольского парка?

В 2019 году продолжится работа по реконструкции Комсомольского парка в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

На данный момент заложено более 44 миллионов рублей.

Планируется установка дополнительных малых архитектурных форм — детских площадок. Также будет создана «тропа здоровья», велосипедная дорожка.

Установят дополнительно лавочки, урны, освещение. Пешеходные дорожки будут закольцованы с уже имеющимися — для удобного доступа ко всем объектам.

Под детскими площадками установят резиновое покрытие.

Схематическое изображение Комсомольского парка

Как рассказали «РВС» в администрации Динского сельского поселения, сейчас ожидается соглашение от Министерства ТЭК и ЖКХ. Как только оно поступит — начнут процедуру в соответствии с 44 ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Ориентировочное начало работ — конец весны — начало лета этого года.