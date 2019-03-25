Чего жители Динского района ждут от Евгения Пергуна?
21 марта главой Динского района был выбран Евгений Пергун.
В социальных сетях «РВС» мы запустили опрос среди читателей на тему пожеланий и напутствий новому главе. Итак, чего же ждут жители от Евгения Пергуна? Подборка самых ярких и актуальных пожеланий.
Желаю ему надолго задержаться на посту главы.
Не обмани, Евгений.
Сделайте нормальные дороги в Новотитаровской.
Побольше сил и терпения.
Слышать граждан и ускорить выдачу земли многодетным.
Удачи во всех начинаниях и понимания со стороны жителей.
Не совершать ошибок прежнего главы.
Чтоб улицу Коммунальную отремонтировали.
Не профукать район.
Всего самого наилучшего, чтобы был честным и открытым для людей.
Привести здание автовокзала и прилегающую к нему территорию в порядок.
Вложить в район не только деньги, но и душу.
Чистых мыслей.
Здоровья.
Даешь KFS в Новотитаровской, ну или нормальную круглосуточную шаурму, чтобы жители наши не умирали по ночам от голода.
В первую очередь — мусорный вопрос! Вся Динская в свалках!
Садик построить в Пластуновской. Надоело ездить в Украинский.
Что в первую очередь видят приезжие? Правильно, вокзал. И лицо у райцентра не очень приятное... Займитесь автостанцией.
От Пластуновской до Динской сделать велосипедную и пешеходную дорожки или расширить дорогу.
Ж\д вокзал. Со стороны РЖД все выполнено великолепно, со стороны Динской - десятилетние ямы.
Восстановить в центральном парке Динкой аттракционы.
На хуторе Карла-Маркса устроить площадку для детей, кружки или секции. Детей очень много, не у всех родителей есть возможность возить в Новотитаровскую.
Если подсчитать, то больше всего голосов жителей набрала автостанция, которая буквально вопиет о приведении в порядок. Много пожеланий о ремонте дорог, строительстве соцобъектов и благоустройстве.
Комментарии
Привести в порядок СОЛНЕЧНЫЙ!!!!
Скоро там и на тракторе не проедешь...