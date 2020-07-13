Человекоподобный робот начал работу в российском МФЦ

Новость 21 века.

В многофункциональном центре Пермского края (МФЦ) появилась работница, которая не обижается на жалобы, никогда не уйдет в декретный отпуск и не нахамит в ответ на претензии, еще трудится по две смены подряд без сна и отдыха.

Уже несколько дней в пермском МФЦ посетителей обслуживает девушка-робот. Она помогает получать справки об отсутствии судимости и привлечения к административной ответственности за употребление наркотических средств.

Имя ей пока не придумали, но одели в форму и предоставили отдельное кресло специалиста по оказанию госуслуг.

"Вокруг робота создана целая экосистема: машина подключена к другим устройствам и сервисам.

Она сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем на основании типа документа формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ, – нахваливает производитель компания Promobot свое изделие и объясняет:⠀

– Мы проводили исследование, которое выявило, что при получении госуслуг людям комфортнее всего вести коммуникацию с человеком, который говорит по скриптам робота. В этом направлении и двигаемся!".

Искусственный интеллект не в первые помогает госсервису "Мои документы". В феврале 2019 года центр принял на работу модель Promobot V.4. Он напоминает живое существо очень отдаленно. Но взял на себя большую часть работы. Встречает клиентов на входе, помогает им сориентироваться в услугах, уточняет готовность документов, проверяет статус талона в электронной очереди, заполняет заявления, работает с электронной очередью.⠀

Кстати, девушка-робот не совсем бесчувственная. По сути своей это антропоморфная машина, то есть она может воспроизводить более 600 вариантов человеческой микромимики. Надеемся, среди них нет пренебрежения, гнева и прочего негатива.

Внешность ее – результат изучения внешнего облика нескольких тысяч российских женщин. Его создала нейросеть.