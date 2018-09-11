Чем кормят детей в школах Динского района? Жалоба родителя на блюдо

Ежегодно «РВС» проводит объезд школ и узнает, чем питаются школьники, насколько им нравится предложенное меню, что бы они добавили в него.

Накануне нашего визита в столовые читатель прислал в редакцию фотографию обеда своего ребенка, где в рыбе четко виднеются черви. Якобы таким кормили в одной из школ Динского района. Мы обратились в то учреждение, которое указал родитель. Там информацию опровергли, указав, что за качеством питания строго следят, различные комиссии систематически проверяют все продукты и готовые блюда. К ним с подобной жалобой никто не обращался.

В этот раз мы объехали 6 школ Динского района и поговорили с учениками разных классов – от 1-го до 11-го.

Обед для школьников от 7 до 11 лет стоит 54 рубля. Для старших – 59 рублей в день. Цена по сравнению с 2017 годом не изменилась. Государство дотирует 9,5 рубля каждому ученику. Соответственно, родители платят 44,5 и 49,5. Для льготников стоимость обеда составляет 34,5 руб. и 39,5 руб.

Меню по всем школам района одинаковое. Так, например, в понедельник, когда мы посещали столовые, обед был таким: макароны с сосиской, хлеб, свежий огурец, чай с лимоном.

Обеспечивает питанием школы района ООО «Бриз», технологи которого составляют меню, рассчитанное специально на растущий организм. Также в рацион медики добавляют витамины.

Школа № 3 (станица Динская)

Как рассказала нам старший повар, ученики очень любят сосиски, котлеты. Часто просят йогурты. А вот минтай и свекла школьникам не особо нравятся.

«Мы накрываем за 10 минут до звонка, чтобы еда была свежайшая», – рассказывает Вера Макарова.

Школьники любят практически все блюда в меню. А вот насчет запеканки мнения разделились: одни ее просто обожают, а другим она совсем не нравится.

По возможности добавили бы в меню пиццу.









Ульяна Дубровина, 6«А»:«Все, что здесь есть, мне нравится. Единственное, что не очень люблю, запеканку. Если уж мечтать, то хотела бы, чтобы на обед в столовой давали пиццу».





Школа № 2 (станица Динская)

Здесь столовая рассчитана на 250 детей – 2 зала по 125 человек.

В этом году сделали косметический ремонт, установили сплит-системы. В комнате, где школьники моют руки, появились новые раковины и бойлер.

Старший повар Ирина Бугаева поведала, что ученики больше всего любят на обед макароны с сосиской и пельмени. А вот каши им совсем не по душе.

«Наши детки кушают 4 перемены в первую смену и 2 перемены – во вторую. Младшеклассники питаются 2 раза в день. Также им выдаем молоко», – рассказывает Ирина Бугаева.

Журналисту «РВС» показали холодильный цех для продуктов, где хранится «суточная проба» – образцы еды за 2 предыдущих учебных дня. Согласно СанПиНу, здесь они находятся 48 часов.

Также в этой школе в ближайшее время начнет работу буфет.





Школа № 6 (станица Пластуновская)

Здесь накрывают непосредственно перед приходом детей, чтобы все блюда были горячие.

Поставщик полностью обеспечивает школу необходимыми ингредиентами, посудой. В столовой 72 посадочных места. Поэтому учеников кормят поэтапно.

Наиболее популярное блюдо в меню – плов. Школьники безоговорочно признают его самым вкусным. Как рассказала нам директор, даже на выпускном вечере 11-классники отметили, что столовая запомнилась именно этим вкусным пловом.

Без аппетита здесь едят молочную кашу и рыбу, как замечают повара.





Школа № 28 (село Первореченское)

Старший повар Наталья Мержинская рассказала, что дети в два счета сметают пельмени, сосиски, котлеты, плов, жаркое по-домашнему, салаты. Очень любят компоты.

«У нас отходов почти не бывает. Детки с удовольствием съедают все. Ученикам нравится, как готовят наши специалисты», – поведала Наталья Мержинская.

Школьники тоже подтверждают, что им в столовой нравятся все блюда, еда очень вкусная, даже и добавлять в меню ничего не хотят.





Школа № 29 (станица Новотитаровская)

В столовой этого учебного заведения больше всего любят пельмени, макароны и отбивные.

Как и во многих других школах, дети не хотят есть рыбу, несмотря на то, что она полезная.

Ученики этой школы, по их словам, с удовольствием бы обедали роллами. На вопрос о том, какое блюдо ребята добавили бы в школьное меню, мы получили самый интересный ответ. Дети предложили ввести в рацион манную кашу.









Школа № 37 (станица Старомышастовская)

В этой школе, как и во многих других, больше всего дети любят на обед полуфабрикаты: сосиски, пельмени. Также ученикам очень нравится курица в сметанном соусе. А вот кашу они есть не хотят.

Дети рассказали, что готовят здесь очень вкусно. Единственное, они бы разнообразили школьное меню большим количеством салатов.

В столовой в этом учебном году появилась новая морозильная камера для мяса.





Можно сделать выводы, что практически всем школьникам нравятся полуфабрикаты, многие отметили плов как очень вкусное блюдо.

А вот рыбу не любят почти во всех учебных заведениях. Почему? Все просто: для детей вкус преобладает над пользой. Да и каши многим не нравятся.

В этом году мы не встретили ни одного ребенка, который бы сказал, что еда в столовой невкусная. Наоборот, многие хвалят блюда школьных поваров.