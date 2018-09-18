Чем закончился «мусорный» эксперимент в Динской?

Как уже писала «РВС», в Динской проводился эксперимент, направленный на улучшение санитарного порядка - по улице Октябрьской в трех местах 15 сентября с 6.00 до 16.00 администрацией Динского сельского поселения были установлены бункеры-накопители для сбора мусора.

В результате, лишь один бак со всех трех был заполнен. Жители выбрасывали не только разрешенные отходы, но и запрещенные — шины, неизмельченные ветки.

«Не смотря на то, что эксперимент не дал желаемого результата, администрация будет продолжать данные мероприятия, изменяя месторасположение бункеров-накопителей. Жителей будем заранее информировать с помощью средств массовой информации», - так прокомментировал ситуацию глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов.

Как стало известно, в ближайшее время планируется продолжить установку мусорных баков на бесплатной основе.

Обязательные требования к утилизации: ветки, деревья должны быть в распиленном виде, длиной не более 50 см, мебель, оконные рамы — разобраны.

Выбрасывать рубероид, стекло в любом виде, автошины и биоотходы запрещается.

Размещение отходов вне установленных для этого мест считается организацией несанкционированной свалки и является административным правонарушением.