Чемпион мира вернулся в родную Динскую

Сегодня, 30 октября 2018 года, Степан Марянян вернулся домой с золотой медалью чемпионата мира, который проходил в Венгрии.

Напомним, наш чемпион выступал в весовой категории до 63 кг, в решающем поединке победил спортсмена из Узбекистана Эльмурата Тасмурадова - 6:3.

Встретить спортсмена приехали все те, кто поддерживал его. Жена и дочь также были среди пристутсвующих.

Сейчас в планах у Степана небольшой отдых перед подготовкой к Летним Олимпийским играм-2020 в Токио.

Как рассказал чемпион мира, он только сейчас начал осознавать, что победил, когда увидел, сколько людей его приехали встретить и поздравить.

"Победу я посвящаю Краснодарскому краю, Динскому району, родной станице Динской и людям, которые меня поддерживают", - рассказал "РВС" Степан Марянян.



