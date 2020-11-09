Чемпионки из Динской. Команда регбисток выиграла несколько матчей
Динчанки вновь на пьедестале.
29-30 октября в Краснодаре на стадионе «Труд» прошло первенство России по регби-7 среди девушек до 18 лет. В составе сборной команды Краснодарского края выступали воспитанницы ДЮСШ № 3. У девчонок прибавилось золотых медалей!
Имена наших чемпионов:
Марина Опрышко;
Екатерина Козулина;
Ольга Тараненко;
Арина Глебова.
Тренирует спортсменок Николай Ерёменко.
Позже, 7-8 ноября, в Казани прошел Чемпионат России по регби-7 среди студентов.
Воспитанницы ДЮСШ № 3 играли в составе команды КГУФКСиТ. На этот раз у наших регбисток бронза.
Имена чемпионок:⠀
Аннa Шпиро
Анастасия Овчинникова
Алена Кравцова
Екатерина Козулина
Марина Опрышко
Дарья Попова
Арина Глебова
Полина Раужина
Ольга Тараненко
Анна Акулинич
Валентина Лебедева
Элеонора Кириченко
Тренеры: Николая Ерёменко и Татьяна Берлизова.
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