Чемпионки из Динской. Команда регбисток выиграла несколько матчей

Чемпионки из Динской. Команда регбисток выиграла несколько матчей

Чемпионки из Динской. Команда регбисток выиграла несколько матчей

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13 часов назад Газета РВСДинские спортсменыДинской районНовости Динского районаРегби в ДинскойРегбистки из ДинскойСпортсмены в Динской

Динчанки вновь на пьедестале.

29-30 октября в Краснодаре на стадионе «Труд» прошло первенство России по регби-7 среди девушек до 18 лет. В составе сборной команды Краснодарского края выступали воспитанницы ДЮСШ № 3. У девчонок прибавилось золотых медалей!

Имена наших чемпионов:

  • Марина Опрышко;

  • Екатерина Козулина;

  • Ольга Тараненко;

  • Арина Глебова.

Тренирует спортсменок Николай Ерёменко.

Позже, 7-8 ноября, в Казани прошел Чемпионат России по регби-7 среди студентов.

Воспитанницы ДЮСШ № 3 играли в составе команды КГУФКСиТ. На этот раз у наших регбисток бронза.

Имена чемпионок:⠀

  • Аннa Шпиро

  • Анастасия Овчинникова

  • Алена Кравцова

  • Екатерина Козулина

  • Марина Опрышко

  • Дарья Попова

  • Арина Глебова

  • Полина Раужина

  • Ольга Тараненко

  • Анна Акулинич

  • Валентина Лебедева

  • Элеонора Кириченко

Тренеры: Николая Ерёменко и Татьяна Берлизова. 

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