Чемпионы из «Пересвета»

Чемпионы из «Пересвета»

Чемпионы из «Пересвета»

  43
5 часов назад Газета РВСДинской районКлуб единоборств ПересветПересветРВС

27-28 апреля 2019 года в г. Балашихе Московской области прошли  первенство и чемпионат по карате до шотокан Казэ Ха.

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Новосибирска, Самары, Тулы, Чебоксар, Курска, Брянска, Саратова,  Барнаула, Новосибирска, Москвы, Балашихи, республики Абхазия и  Краснодарского края.

Перед выездом в Москву спортсмены из «Пересвета» получили благословение от благочинного церквей Динского церковного округа отца Иоана, затем прошли омовение в купели Пластуновского женского монастыря и с божьей помощью выдвинулись в Москву. 

По итогам соревнований команда клуба боевых искусств  «Пересвет» Динского района получила  кубок за 1 место. Всего в копилке динчан 17 золотых медалей, 11 серебряных, 7 бронзовых.

Поздравляем!

Комментарии