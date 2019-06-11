Чемпионы по тайскому боксу

8 июня в поселке Южном прошел турнир на Кубок главы Южно-Кубанского сельского поселения. В 12 поединках встретились спортсмены из сборной Динского района по тайскому боксу и из сборных г. Краснодара и г. Сочи.

Более 300 гостей и жителей поселка пришли посмотреть на это мероприятие, организованное Федерацией тайского бокса Динского района и администрацией п. Южного.

Лучшим спортсменам вручили кубки и ценные призы от главы поселения Андрея Сивоконя. А также свои кубки и призы вручили Совет молодых депутатов, партнеры мероприятия – компании «ФЕРРАТЕК» и «РИТ-Газ».

Кубки от главы вручили Андрею Школьному из клуба «Варяг», Максиму Баздыреву (спортшкола № 3 из Динской) и Богдану Мишко (клуб «Колизей»).

Кубок от Совета молодых депутатов получил Артур Тхагапсо из клуба «Ирбис» (п. Южный).

Кубок от компании «ФЕРРАТЕК» вручили Максиму Баздыреву и Богдану Мишко.

Организаторы благодарят за помощь и поддержку в проведении турнира:

администрацию Южно-Кубанского сельского поселения и лично главу Андрея Сивоконя, Совет молодых депутатов, компанию "ЛС-Груп", компанию "ФЕРРАТЕК" в лице Дмитрия Агаркова, компанию "РИТ-ГАЗ", компанию "Стройбыт" и Федерацию тайского бокса Краснодарского края.