Черный пояс по киокусинкай получил динчанин

В центре спортивной подготовки сборных команд России города Алушты прошли первые Крымские летние сборы Российской национальной федерации киокусинкай карате. Около 70 часов тренировок, в которых были задействованы 17 инструкторов, в том числе и представители Со-Хонбу шихан Артур Ованнисян и шихан Ито Шин. В сборах приняли участие 250 спортсменов огранизации.

Проведены «Большие детские игры». Все завершилось 7-часовым экзаменом на цветные и черные пояса.

От нашего района приняли участие руководитель Динской районной организации киокусинкай Сергей Сидоренко и старший ученик Сергей Денисов. Последний успешно сдал экзамен на второй дан и теперь ожидает доставки из Японии заслуженного черного пояса.

Поздравляем спортсмена со столь значительным достижением!



