Четверо первых малышей 2020 года в районе выписали домой

6 января отправились домой все четверо первых детей, рожденных в Динском районе в 2020 году. Известно, что все они появились на свет в Динском роддоме 3 января. Мы пообщались с друзьями семьи второй малышки. Алисия пришла в семью Гончаровых Александра и Фатимы 3 января в 9.34. Ее вес при рождении был 3500 г, а рост 53 см. У мамы было запланировано кесарево, поэтому семья спокойно отметила праздник.

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2 января супруг отвез Фатиму в роддом. Родные и близкие стали ждать новостей еще ночью со 2 на 3 января. Лучший подарок к новому году они получили после 10 утра, когда доктор позвонил отцу новорожденной. Имя придумали заранее. Это совместное решение.

Сейчас мама и малышка дома, окружены заботой папы, братика, родных и друзей. Чувствуют себя хорошо.

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Известно, что первым ребенком 2020 года тоже стала девочка и родилась она примерно на час раньше Алисии. Но ее данных у нас нет. Такую информацию нам не предоставили без согласия родственников. Такая же ситуация с третьим младенцем. Знаем только, что это мальчик.

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А вот ближе к вечеру появился и четвертый малыш - второй мужчина в этой компании. Его родители - Алексей и Анастасия Данько. Маленький Кирилл появился на свет в 19.00 ростом 53 см и 3850 г весом.

Анастасия прибыла в роддом в 14.00 этого же дня, почувствовав небольшое недомогание. «Началось все утром, чувствовалось какое-то напряжение, не болезненное, и в принципе оно не доставляло неудобств, - вспоминает молодая мама, - но я поняла - это не просто так и после обеда мы поехали в роддом».



Там ее осмотрел доктор Александр Черный и сказал, что, скорее всего, именно в этот день все случится.

«Все прошло не так гладко, как я ожидала, но благодаря сплоченным действиям акушерки Ирины Москаленко и доктора Александра Черного, правильности их решений в родах все сложилось хорошо. В тот момент, когда берешь на руки свое маленькое счастье, забывается все. Вся наша семья очень благодарна персоналу роддома. Теперь у нас живет маленькое новогоднее чудо, за которым все любят наблюдать”, - подытожила Анастасия.



