Четыре человека пострадали в ДТП в Динском районе

22 февраля в 20.50 произошло ДТП в станице Нововеличковской. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по улице Красной. Автомобилист не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники ОГИБДД по Динскому району разыскивают очевидцев. Если вы стали свидетелем этого ДТП, обращайтесь по телефону 8 (86162) 6-25-71.

24 февраля в 13.10 автомобиль ВАЗ двигался со стороны станицы Новотитаровской в направлении М-4 «Дон». Водитель превысил скорость, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. Как сообщили в ОГИБДД по Динскому району, водитель госпитализирован.

25 февраля в 10.50 в станице Динской на пересечении улиц Красной и Комсомольской произошло столкновение автомобилей «Тойота-Королла» и ГАЗ. В результате ДТП пострадали два пассажира — женщина и ребенок.