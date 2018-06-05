В четырех многоэтажках в Динском районе обновили кровли

Состояние кровли — одна из главных проблем многоквартирных домов. Неоднократно жители обращались с жалобами в «РВС». 4 июня сотрудник ООО «Талан плюс» Александр Шалдышев показал результаты работ по замене кровли в четырех домах Динского района.

Ремонт производился в рамках программы капитального ремонта Краснодарского края. Подрядчиком выступила ООО «Талан плюс». Чтобы убедиться в результатах работы, журналистам пришлось забраться на крыши.

В станице Васюринской были осмотрены трехэтажка № 74 и четырехэтажка под номером 81 на улице Северной. Старую стяжку здесь удалили, после чего нанесли гидроизолирующий слой и уложили двойной слой рубероидного покрытия. Чтобы дождевая вода не скапливалась, в центре крыш сделан уклон с отводом в отстойники.

Крыша соседнего дома

Кроме того, кровли преобразились за счет новых козырьков вентиляционных шахт и перильных ограждений. Особенно разница заметна, если обратить внимание на соседний дом, где ремонта не было. «Можно сказать, это вид «до», а это «после». Здесь вид был аналогичным», - объясняет Александр Шалдышев.

На пятиэтажке в Динской (улица Тельмана, 147) кровлю поделили на 3 сектора. Каждый из них имеет уклон в центр для отвода дождевой воды. Здесь выполнена битумная стяжка и, так же как и в предыдущих домах, новые козырьки и перильные ограждения.

Следующая 5-этажка в Динской на улице Красной, 88 тоже обзавелась новой кровлей. Здесь тоже появились новые козырьки, перильные ограждения отличаются от предыдущих домов: их высота — 600 мм. Кроме того, в этой 5-этажке появилась новая водосточная система.





Ремонт крыши – это, конечно, хорошо, но жители остались не в восторге от оставленного материала после работы. «Строители оставили за собой свалку, все это бросили на тропинке и уехали. Речь идет о металлических трубах», - написал один из жильцов.





Позже он же рассказал, что жильцам «дали добро» на сдачу материала на металлолом, чтобы позже на эти средства закупить гравий для обустройства территории.

В целом в 2018 году на средства Фонда капремонта в Динском районе запланирован ремонт 18 многоквартирных домов.

В четырех, о которых говорилось выше, ремонт уже завершен. В плане ремонт еще 14 домов в Динском и Васюринском сельских поселениях. Всего на капремонт в 2018 году по Динскому району заложено 8,5 миллиона рублей.

В 2018 году еще планируется в МКД по адресам:

Ст. Васюринская, Ставского, 41 – капитальный ремонт крыши (на сумму 1072797,00 руб)

ст. Динская, ул. Гоголя, 82 – капитальный ремонт систем водоотведения и электроснабжения (на сумму 191283,00 руб)

ст. Динская, ул. Гоголя, 94 – капитальный ремонт системы электроснабжения (на сумму 316435,00 руб.)

ст. Динская, ул. Гоголя, 88 – капитальный ремонт системы электроснабжения (на сумму 113524,00 руб.)

ст. Динская, ул. Гоголя, 84 – капитальный ремонт системы электроснабжения (на сумму 286454,00 руб.)

ст. Динская, ул. Красная, 108 – капитальный ремонт системы электроснабжения (на сумму 205727,00 руб.)

Также в 2018 году запланирован ремонт в МКД:

ст. Динская, ул. Гоголя, 94 – ремонт электоснабжения, ХВС, водоотведение

ст. Динская, ул. Гоголя, 90 – ремонт электоснабжения

ст. Динская, ул. Гоголя, 78 – ремонт фасада

ст. Васюринская, ул. Ставского, 53 – ремонт крыши

ст. Васюринская, ул. Северная, 85 – ремонт крыши

ст. Васюринская, ул. Северная, 83 – ремонт электоснабжения, водоотведение

ст. Васюринская, ул. Северная, 72 – ремонт крыши

ст. Динская, ул. Октябрьская, 116 – ремонт крыши