Четыре смерти в Динском районе: 3 суицида и обнаружение трупа

В начале июня в Динской в собственном гараже обнаружили повешенным 40-летнего мужчину. Предсмертной записки не было.

Как сообщил старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Александр Марков, по этому делу сейчас проводится проверка.

В этом же месяце в Нововеличковской 48-летняя женщина свела счеты с жизнью. В петле ее обнаружили родственники, они и обратились в правоохранительные органы.

«По данному факту проводится проверка», – прокомментировал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Новиков.

29 июня в поселке Агроном в доме обнаружен труп мужчины 1965 года рождения, без телесных повреждений, с гнилостными изменениями. Известно, что он жил один, вел асоциальный образ жизни, его бездыханное тело нашли родственники, когда приехали его проведать.

2 июля в Нововеличковской в своем доме в петле был найден 41-летний мужчина. Его обнаружила возлюбленная, с которой он накануне поссорился.

«По обоим фактам проводится проверка», – прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Щепановский.