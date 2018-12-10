Чей мальчик? Нашли возле трассы, сообщите по группам

"Нашли возле трассы, сообщите по группам" - с таким призывом пересылают фото маленького мальчика жители Динского района. В сообщении указан номер, по которому можно звонить, если малыша кто-то узнает.

Журналист "РВС" несколько раз звонил по указанному номеру, но телефон абонента выключен. Как сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин, в последнее время обращений о пропавших маленьких детях в органы не поступало.

Похоже, что это очередной фейк. О подобных рассылках "РВС" писала и ранее. В марте 2017 года жителям Динского района на телефоны поступила массовая рассылка о поисках родителей маленького Андрюши.