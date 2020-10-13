Чистка ливневых каналов в Динской: на каких улицах запланирована

После публикации о чистке ливневок на улицах Луначарского и Красноармейской в редакцию стали поступать вопросы и жалобы. Динчане интересуются, какие еще улицы будут чистить, ведь в ст. Динской много каналов, которые остаются загрязненными. Также мы услышали негодование жителей, связанное с кучами грязи после прочистки. Чтобы разобраться в этом, журналист связалась с отделом ТЭК и ЖКХ администрации Динского района.

Специалист рассказал этапность очищения ливневых каналов: «Сначала чистят канал от ила, грязи и мусора, а потом собирают эти отходы. Сразу прочистить и убрать гору содержимого не удается, нужно подождать, пока с нее стечет жидкость и она подсохнет. Затем приезжает техника и ковшом все это собирает».

На вопрос о списке улиц, которые планируют почистить, нам ответил глава Динского поселения Виталий Литвинов: «По всей Динской ливневые каналы не чистились 45 лет. Жители своими силами делали прочистку. За это им честь и хвала! В свое время некоторые люди самостоятельно устанавливали трубы, делали переход выше уровня, и тогда вода в этих местах стояла, никто это не контролировал. И получалось, что у кого-то после дождя все нормально, а кого-то подтапливало. По ходу работы мы устраняем все неисправности. В этом некоторые жители нам помогают, так как техники и мощностей не хватает. Планируем прочистить все ливневые каналы по Динской, однако в первую очередь будут чиститься стоки, которые соединяются с основным каналом. Это улицы Кирпичная, Луначарского, Широкая, Красноармейская, пер. Пацаева, улица Школьная, Хлеборобная и другие".

По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел ЖКХ администрации Динского сельского поселения. Телефон для справок 8 (86162) 5-17-29.

Если у вас есть вопросы или жалобы на выполнение работ, вы также можете позвонить в отдел ТЭК и ЖКХ администрации Динского района по номеру 8 (86162) 6-26-44.

Наталья Бережная