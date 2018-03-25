Чистота станицы – в наших руках. Школьники очистили парк

16 марта в рамках акции «Чистые берега» волонтёрский отряд Центра творчества ст. Динской, совместно с отрядом СОШ № 2 имени А. В. Суворова, вышли в Комсомольский парк ст. Динской для уборки прибрежной территории р. Кочеты.

Комсомольский парк является излюбленным местом отдыха динчан. Но, к сожалению, не все отдыхающие умеют бережно относиться к природе, а также уважать окружающих и, конечно, себя в первую очередь! Из-за таких людей берег реки оказался в плачевном состоянии. Совместными усилиями удалось очистить от мусора более 500 метров прибрежной территории. Результат оказался впечатляющим! Мешки с мусором отправились по месту назначения - в мусорный бак.

Впереди теплые весенние деньки, нам всем непременно захочется чаще бывать на природе, любоваться ее красотами. В связи с этим хочется обратиться ко всем и каждому: «Берегите природу! Не оставляйте мусор! Чистая, а значит, красивая станица - в наших руках!»

Педагог дополнительного образования Центра творчества А. А. Казьмина



