Члены избиркома ходят по домам и предлагают проголосовать. Законно ли?

Вот такое фото прислала нам подписчица из Новотитаровской с вопросом, законны ли методы членов избирательной комиссии.

Напомним, что 25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Ранее мы писали, что принять решение можно будет в любой день до 1 июля – основного дня голосования (напомним, это официальный выходной).

Выборы сделали такими длительными из-за эпидемиологической ситуации в стране, чтобы на участках не допускать большого скопления людей.

При этом проголосовать можно по предварительному заявлению онлайн, на дому или по месту пребывания либо на избирательном участке по месту прописки. На видео, присланном в адрес редакции, зафиксирован еще один способ.

О нем рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Динская Александр Трофименко.

Как пояснил Александр Трофименко, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию отличается от стандартных выборов, оно проходит в соответствии с порядком, который утвердила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

"Досрочное голосование, начатое 25 июня, проводится вне помещений, в том числе не только по заявлениям граждан", - рассказал председатель комиссии.

Он уточнил, что голосование на придомовых общественных территориях предусмотрено для отдаленных районов поселений с плохим транспортным сообщением и организуется по инициативе глав администраций.

"Глава поселения обращается к нам, прописывает улицы, которые, на его взгляд, находятся на достаточном удалении, а мы, в свою очередь, получив эту инициативу, обращаемся в избирательную комиссию Краснодарского края, чтобы она согласовала нам проведение такого выездного голосования.

Краевая избирательная комиссия принимает соответствующее постановление, и тогда у нас появляется легитимная возможность выходить на эти отдаленные территории и проводить там голосования именно так, как это видно на видео.

Члены комиссии предлагают людям проголосовать, не навязывают. Это все законно", - подытожил Александр Трофименко и добавил, что изъявить свою волю через такие мобильные "участки" могут только станичники, прописанные на улицах, входящих в маршрут избирательной комиссии.