Что будет, если позвонить на номер 1945?

Есть и другие функции.

Нажав 1, можно узнать подробности об акции.

Нажав 2, можно прослушать военные песни, перейдя по присланной ссылке на сайт акции, и скачать их для звонка.

Нажав 3, прослушать и установить мелодию для гудка. Из военных песен доступны: «Темная ночь», «Прощание славянки», «Нам нужна одна Победа», «Катюша», «Синий платочек».

Нажав 5, можно скачать логотип юбилея Победы, перейдя на официальный сайт акции.