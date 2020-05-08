Что будет, если позвонить на номер 1945?
В России пользователям сотовых операторов «Билайн», «МегаФон», МТС, Tele2, «Ростелеком», «Волна мобайл», «Крымтелеком», «СевМобайл» и Win Mobile доступна акция «Ура Победе!»
Заключается она в том, что, позвонив на бесплатный номер 1945, можно услышать песни военных лет, ежедневные сводки с фронта, скачать логотип юбилея Победы и узнать о других возможностях акции.
Набирать номер необходимо без какого-либо кода.
Позвонив, абонент попадает в интерактивное меню.
Набрав далее цифру 4, можно послушать ежедневные сообщения Юрия Левитана.
Они примечательны тем, что соответствуют реальной исторической дате.
Вот пример от 8 мая:
Есть и другие функции.
Нажав 1, можно узнать подробности об акции.
Нажав 2, можно прослушать военные песни, перейдя по присланной ссылке на сайт акции, и скачать их для звонка.
Нажав 3, прослушать и установить мелодию для гудка. Из военных песен доступны: «Темная ночь», «Прощание славянки», «Нам нужна одна Победа», «Катюша», «Синий платочек».
Нажав 5, можно скачать логотип юбилея Победы, перейдя на официальный сайт акции.
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