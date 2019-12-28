Что даст появление новой мастерской для техникума?

В Динском механико-технологическом техникуме в рамках реализации национального проекта «Образование», государственной программы «Развитие образования» появилась учебно-производственная мастерская «Сварочные технологии». Ее открыли в торжественной обстановке 19 декабря.

Как рассказала журналисту «РВС» директор техникума Нина Устинова, оснащена мастерская в соответствии с современными требованиями федерального проекта «Молодые профессионалы».

«Внедрение в образовательный процесс учебно-производственной мастерской по направлениям: «Сварочное производство», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер общестроительных работ», «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» позволит не только повысить качество подготовки обучающихся техникума, но и проводить демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia», – объяснила директор.

Открытие мастерской поможет подготавливать квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Учебно-производственная мастерская оборудована по требованиям WorldSkills, а также под демонстрационный экзамен.

Последний здесь будет проводиться не только для учащихся Динского механико-технологического техникума, но и для студентов из других образовательных учреждений.

В каждой кабине расположены видеокамеры, которые позволяют экспертам оценивать качество выполнения работы экзаменуемого и следить за соблюдением технологии и техники безопасности.

После выполнения работы учеником сначала проходит визуальный контроль в специальном кабинете, а затем проводятся физические испытания (опрессовка) для оценки качества работы.

Создана также комната участников, где они проходят инструктаж.

Для выполнения экзаменационной работы есть все необходимые инструменты и материалы.