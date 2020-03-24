Что делал мужчина в спецкостюме в станице Динской?

Жители станицы Динской увидели возле ветлечебницы мужчину в спецкостюме, который поливал из машины с баком проезжую часть специальной жидкостью. Естественно, в связи со сложившейся обстановкой, у людей возник вопрос, зачем это делается, и все ли в порядке?

Журналист “РВС” связалась с начальником управления ветеринарии Динского района Наталией Орловой, которая объяснила, что же происходило на самом деле.

“Веутправление по обращению собственников рыночного комплекса проводило профилактическую дезинфекционную обработку территории рынка. В этот же день продезинфицировали и территорию самого Ветуправления”, - рассказала Наталия Орлова.