Что делала полиция в районе школы №1 Динской?

Утром 15 февраля в инстаграме и в других соцсетях в "РВС" несколько подписчиков обратились с похожими вопросами:

"Почему так много полиции в Динской?..";

"В районе Консервного много полиции, стоят на каждом перекрестке...";

"На каждом углу полиция в шлемах, бронежилетах и в школе № 1 тоже...".

Ситуацию прояснила директор школы № 1 Лилия Булатова.

Она поспешила всех успокоить: проводятся плановые антитеррористические учения. Причин для беспокойства нет.