Что делать с питомцами после их смерти

В редакцию «РВС» поступило сообщение от девушки, у которой есть старенький шарпей, она не знает, что делать после его гибели, если захоронение животных запрещено.

Это проблема, с которой сталкиваются хозяева домашних питомцев. Установленные правила не позволяют производить захоронение животного, например, во дворе дома.

По правилам, владельцы в срок не более суток с момента гибели питомца обязаны известить об этом ветеринарного специалиста ГБУ «Ветуправление Динского района», который на месте по результатам осмотра дает заключение об их уборке, утилизации и направляет его в администрацию сельского поселения.

Ответственное должностное лицо администрации сельского поселения Динского района производит регистрацию заявки ветеринарного специалиста на вывоз павшего животного для утилизации в специальном журнале и оформляет заявку по указанному адресу специализированного транспортного средства для вывоза биологических отходов и доставки павшего животного к месту утилизации согласно заключенному договору с предприятием «Тимашевский белок» филиала экологическая компания».

Биологические отходы, осмотренные ветеринарной службой, утилизирует специализированная организация согласно договору.

Мы поинтересовались, где в Динском районе находятся контейнеры для биологических отходов и места таких площадок в станицах Динского района.

Места расположения площадок в сельских поселениях Динского района:

Динское сельское поселение:

станица Динская, улица Крайняя, 10;

Нововеличковское поселение:

станица Нововеличковская, на территории организации «Оптимус» на выезде со станицы, в сторону Найдорфа, справа;

Старомышастовское сельское поселение:

станица Старомышастовская, на территории МУП «Родное подворье», за администрацией поселения;

Первореченское сельское поселение:

село Первореченское, на территории поля, бывший химсклад КФХ Коробка;

Пластуновское сельское поселение:

временно контейнеры находятся: улица Мира, 26а, около администрации, весной будет построена стационарная площадка на этом же месте;

Южно-Кубанское сельское поселение:

поселок Южный, улица Новая, 28;

Мичуринское сельское поселение:

поселок Вишняки, улица Полеводческая, перед въездом на территорию МТФ ОАО «Агроном»;

Васюринское сельское поселение:

станица Васюринская, возле железнодорожного переезда, не доезжая до лесополосы. Здесь находятся два контейнера, на них есть номера, нужно позвонить, приедет специальный автомобиль для утилизации животных и вывезет животное.

Новотитаровское поселение:

станица Новотитаровская, улица Крайняя, на территории очистных сооружений.

РЕГИНА ПЕТРОСЯН