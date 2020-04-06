Что делать, если нужно оплатить коммуналку или поехать в аптеку в центр?

Много вопросов накопилось у жителей Динского района по поводу возможности передвижения в период карантина.

– Если в ближайшем магазине нет того детского питания, которое ест мой ребенок, могу ли я доехать автомобилем до следующего?

– Лекарственный препарат, который мне нужен, есть только в центральной аптеке, а я живу на окраине. Могу ли я поехать за ним на личном автомобиле или же меня оштрафуют?

– Нужно оплатить коммунальные услуги. Имею ли я право доехать до банка, чтобы сделать это?

– Правда ли, что сейчас штрафуют за нахождение на улице без маски, говорят, был уже случай?

В полиции дали разъяснение этих и других моментов.

Если вы выехали целенаправленно в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги, при этом имеете на руках платежные документы, то сотрудники правоохранительных служб не будут составлять на вас протокол, так как это не является нарушением.

Также, если в ближайшем магазине нет продуктов первой необходимости (или же в аптеке - лекарственных средств), то вы можете направиться пешком или на авто до другого ближайшего магазина или аптеки. Сохраняйте чеки, чтобы при необходимости подтвердить цель своего выхода из дома.

При этом стоит помнить, что посещение магазина или аптеки не должно превращаться в праздную прогулку.

Обязательное нахождение на улице в маске не предусмотрено законом.

В ходе мониторинга сети Интернет полицией было выявлено сообщение, что у жительницы нашего района, которая шла по улице без маски, казаки вымогали 300 рублей за “это нарушение”. По данному факту ведется проверка.

Работа полиции заключается по большей части в информировании населения, чтобы люди понимали всю опасность для себя и окружающих нарушения карантина.

Штрафы выписывают злостным нарушителям – тем, кто совершил другие виды административных правонарушений в общественном месте (курил, находился в нетрезвом состоянии и т. д.), или же тем, кто ездил на автомобиле без определенной цели.

В полиции в очередной раз попросили жителей оставаться дома, без крайней необходимости не покидать жилье, ведь от этого зависит прежде всего их здоровье.

Что касается надзора за действиями правоохранительных органов, то в прокуратуре Динского района ситуацию прокомментировали так:

“Прокуратурой в рамках предоставленных полномочий на постоянной основе осуществляется надзор в сфере административного законодательства, в том числе дается оценка законности привлечения граждан к административной ответственности и правомерность составления протоколов по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»”, – сообщил журналисту “РВС” заместитель прокурора Динского района Николай Рафиков.