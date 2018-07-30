Что делать, если у вас вымогают взятку?

Получение взятки – одно их самых опасных должностных преступлений. Особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством.

Что же делать, если у вас вымогают взятку? Ведите себя осторожно, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать взятку; внимательно выслушайте и запомните поставленные условия; постарайтесь перенести выбор времени и места до следующей беседы; поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки и совершения подкупа; не беря инициативу в разговоре на себя, позвольте взяткополучателю «выговориться».

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или письменным сообщением в полицию.

Помните: правоохранительные органы располагают широчайшим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется! Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что, согласно действующему законодательству, за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность (ст. 291 УК РФ).

Что следует предпринять? Незамедлительно обратиться в полицию с заявлением о готовящемся преступлении по следующим телефонам: (886162) 6-15-94, 102, 112.