Что делать, если ваша фирма не попала в список тех, которые работают?

Что делать, если ваша фирма не попала в список тех, которые работают?
Фото: ru.freepik.com

Что делать, если ваша фирма не попала в список тех, которые работают?

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6 часов назад Газета РВСДинской районКарантинКарантин в Динском районеКому можно работать в карантинНовости Динского района

Было много вопросов о том, как попасть в перечень организаций, которым разрешено работать во время карантина.

В администрации Динского района объяснили ситуацию.

"На «горячую линию» администрации муниципального образования Динской район поступает много телефонных звонков по вопросам выдачи специальных пропусков работникам организаций, индивидуальным предпринимателям, которые не вошли в постановление администрации муниципального образования Динской район от 31 марта 2020 года № 487, но чья деятельность допустима в период карантина в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129.

Image titleВ связи с этим разработаны образцы документов, которые работодатели могут подать в структурные подразделения администрации Динского района согласно отраслевой принадлежности", – сообщает пресс-служба.

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Обращаться можно в следующие структурные подразделения:

  • ТЭК, ЖКХ, связь: shap_27@mail.ru 8(86162)6-26-44;

  • экономика: dinsk_econ@mo.krasnodar.ru 8(86162)5-19-69, 6-27-91;

  • потребительская сфера: dinsk_potreb@bk.ru 8(86162)6-23-24;

  • сельское хозяйство: iu.sarzhenko@msh.krasnodar.ru 8(86162)6-39-60, 6-13-96;

  • органы местного самоуправления: dinsk_kadri@mail.ru 8(86162)6-16-03;

  • строительство, транспорт: dinsk_dorogi@mail.ru 8(86162)6-17-97;

  • социальные вопросы: socdinsk@bk.ru 8(86162)6-31-87.

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