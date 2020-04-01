Что делать, если ваша фирма не попала в список тех, которые работают?
Было много вопросов о том, как попасть в перечень организаций, которым разрешено работать во время карантина.
В администрации Динского района объяснили ситуацию.
"На «горячую линию» администрации муниципального образования Динской район поступает много телефонных звонков по вопросам выдачи специальных пропусков работникам организаций, индивидуальным предпринимателям, которые не вошли в постановление администрации муниципального образования Динской район от 31 марта 2020 года № 487, но чья деятельность допустима в период карантина в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129.
В связи с этим разработаны образцы документов, которые работодатели могут подать в структурные подразделения администрации Динского района согласно отраслевой принадлежности", – сообщает пресс-служба.
Обращаться можно в следующие структурные подразделения:
ТЭК, ЖКХ, связь: shap_27@mail.ru 8(86162)6-26-44;
экономика: dinsk_econ@mo.krasnodar.ru 8(86162)5-19-69, 6-27-91;
потребительская сфера: dinsk_potreb@bk.ru 8(86162)6-23-24;
сельское хозяйство: iu.sarzhenko@msh.krasnodar.ru 8(86162)6-39-60, 6-13-96;
органы местного самоуправления: dinsk_kadri@mail.ru 8(86162)6-16-03;
строительство, транспорт: dinsk_dorogi@mail.ru 8(86162)6-17-97;
социальные вопросы: socdinsk@bk.ru 8(86162)6-31-87.
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