Что должен уметь ребенок при поступлении в детский сад?

Трудно поверить, что малыш, которого еще вчера возили в колясочке, стал совсем большим, и ему пора вливаться в социальную среду. Без переживаний здесь, конечно же, не обойтись. Как подготовить ребенка к детскому саду?

Любой ребенок непременно переживает стресс, связанный с адаптацией. Что же делать родителям?

Методист дошкольного образования Динского района Ирина Ковалева рассказала журналисту «РВС» о том, как подготовить маленького человечка к детскому саду.

Едим по-взрослому

Многим родителям легче кормить ребенка из бутылки, в результате чего дети не умеют жевать и глотать пищу. Поэтому родителям важно позаботиться о том, чтобы научить малыша самостоятельности: есть с ложки каши и супы, пить из кружки. Важно также приучить малыша не бегать по всей квартире во время еды, а сидеть за столом. Нужно дать ребенку понять, что еда – это не развлечение с песнями и шутками. Если ваш ребенок ест из бутылочки, следует ограничить ее использование в пределах своего дома.

Горшок – наш друг

Познакомить ребенка с горшком нужно заранее, пусть и ходит он дома в подгузниках. Будет идеально, если малыш научится им пользоваться, самостоятельно снимая и надевая штанишки.

Засыпаем самостоятельно

Дневной сон, несомненно, полезен для организма. Но в саду мамы не будет, поэтому стоит научить ребенка засыпать без укачиваний, без мамы и без соски.

Общаемся с другими детьми

Учите малыша общаться со сверстниками. Ходите на игровые площадки, знакомьтесь с детьми, пусть малыш поиграет с ними. Также можно прогуляться во двор детского сада, понаблюдать за играющими детьми, поиграть вместе.

Воспитатель – не чужой

Можно познакомиться с будущим воспитателем. И тогда, зайдя в группу, ваш ребенок не будет бояться оставаться без мамы.

Учимся объяснять

Будет хорошо, если ваш ребенок умеет сообщать о своих потребностях.

Если нет, научите его показывать жестами или объяснять короткими фразами то, что он хочет. Просите его показывать желаемое. Быстрая адаптация детей в саду также зависит от настроя родителей по отношению к воспитателям и детскому саду в целом. Если близкие малышу люди положительно относятся к такому решению, то это настроение передастся и ребенку, и он с радостью будет ходить в сад.

Адаптация в саду

Первые дни в детском саду должны быть короткими. Вначале приводите ребенка на час, потом на 2 или 3, затем можно попробовать оставить его до обеда или уложить поспать в тихий час вместе с другими детьми. Так срок пребывания в группе будет удлиняться постепенно. Позвольте ему взять с собой самую любимую игрушку. Расспрашивайте вечером не только о том, что делал сам ребенок, но и чем занимался его любимый мишка или зайка. Из ответов ребенка можно многое почерпнуть.

Ведь, рассказывая о своем любимце, малыш всегда имеет в виду себя. Уходя, расставайтесь быстро, уходите с веселым лицом.

Подготовка к детскому саду поможет вашему ребенку легче привыкнуть к новым людям, к новому месту. А значит, малыш меньше будет плакать и скучать по маме с папой.