Что? Где? Когда? График мероприятий на 1 мая в Динском районе
Станица Динская
1 мая, 9.00 - «Дыхание весны» - выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (Парк культуры и отдыха).
1 мая 10.00-10.45 - Праздничный митинг (Фонтанная площадь).
1 мая 10.00 — 14.00 - Демонстрация тематических короткометражных фильмов (Площадь киноцентра, большой экран)
1 мая 10.00 — 14.00 Выставка экспозиция, посвященная международному дню солидарности трудящихся (Площадь киноцентра, большой экран)
1 мая 10.45 — 11.50 «Мирный май» - концерт коллективов народного творчества, посвященный празднику Весны и Труда
1 мая 12.00 - 15.00 - «Майская рапсодия» - выставка мастеров декоративно - прикладного творчества (Комсомольский парк)
1 мая 12.00 — 15.00 - Май, с нами зажигай» - игровые программы для детей (Комсомольский парк)
1 мая 19.30 — 21.00 - Вечерняя программа для молодежи (Фонтанная площадь)
4 мая 10.00-14.00 - Всероссийская монопородная выставка охотничьих собак породы Немецкий курцхаар (Комсомольский парк)
Нововеличковская
1 мая, 11.00 - Концерт, посвященный празднику Весны и труда» (в рамках программы по устранению конфликтных ситуаций на этнической основе) (МБУДО ДШИ ст. Нововеличковской )
1 мая, 19.00 - Первомайская дискотека. (Площадь администрации, ст. Нововеличковская)
Васюринская
1 мая, 12.00 - «Встречай Первомай!» - концертная программа совместно с учащимися МБУДО ДШИ ст. Васюринской (Центральный парк)
Красносельское
1 мая, 12.00 - «Братство, равенство и труд!» - патриотическая концертная программа к Международному Дню солидарности трудящихся. (ДК, село Красносельское)
Старомышастовская
1 мая, 12.00 — 13.30 - Отборочный этап районного фестиваля-конкурса самодеятельного искусства «Кубанская музыкальная весна 2019». (ДК, ст. Старомышастовская)
2 мая, 11.00 - Спортивно-игровая программа «Веселые старты» (Спортивная площадка, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 22)
3 мая, 18.00 - Отчетный концерт МБУДО ДШИ ст.Старомышастовской с приглашением несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН в рамках программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (МБУК КДЦ ст. Старомышастовской)
3 мая, 18.00 - Отчетный концерт творческих коллективов ДШИ ст. Старомышастовской (ДК, ст. Старомышастовской)
4 мая, 11.00 - Конкурсно-игровая программа «Майские праздники» (Площадь ДК ст. Старомышастовской)
Новотитаровская
1 мая, 14.00-15.30 - Отборочный этап районного фестиваля-конкурса самодеятельного искусства «Кубанская музыкальная весна 2019» - «Спасибо, музыка, тебе за вдохновение» - отчётный концерт (ДК, ст. Новотитаровская)
Пластуновская
1 мая, 17.00 - «Сирени букет» - музыкальная программа к 1 мая (ДК, ст. Пластуновская)
Мичуринское поселение
1 мая, 18.00 - «Цветущий май!» - концертная программа (Площадь ДК Мичуринского сельского поселения)
1 мая, 19.00 - Молодежная танцевальная программа «Весенний драйв» (Площадь ДК Мичуринского сельского поселения)
4 мая, 10.00 - Соревнования по стритболу (Стадион «Агроном» Мичуринского сельского поселения)
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