Что? Где? Когда? График мероприятий на 1 мая в Динском районе

3 мая, 18.00 - Отчетный концерт МБУДО ДШИ ст.Старомышастовской с приглашением несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН в рамках программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (МБУК КДЦ ст. Старомышастовской)