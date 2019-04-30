Что? Где? Когда? График мероприятий на 9 Мая в Динском районе
Динская
- 8 мая, 20.00 - "Свеча памяти", молодежная акция ко Дню Победы (фонтанная площадь)
- 9 мая, 9.30 - "Бессмертный полк", шествие жителей (ул. Красная)
- 9 мая, 10.00 - "Вспомним через года...", торжественный митинг ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (мемориальная площадь)
- 9 мая, 10.00-14.00 - "День Победы", выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (парк культуры и отдыха)
- 9 мая, 10.00-16.00 - выставка Динского историко-краеведческого музея, посвященная ВОВ (площадка "Историко-краеведческий музей")
- 9 мая, 11.00-12.00 - «В лесу прифронтовом…», концертная программа участников районного фестиваля «Тебе, солдат, поем мы славу!», посвященная Великой Отечественной войне (Комсомольский парк)
- 9 мая, 11.00-13.00 - отчетный концерт учащихся Динской школы искусств (фонтанная площадь)
- 9 мая, 12.00-13.30 - «Нам эти годы не забыть!», праздничная концертная программа народного хора «Красная гвоздика» (парк культуры и отдыха)
- 9 мая, 12.00-14.00 - культурно-спортивная программа «С Днем Победы!» (Комсомольский парк)
- 9 мая, 12.00-14.00 - демонстрация тематических фильмов (площадь киноцентра)
- 9 мая, 18.00-19.00 - «Улыбнись весне», конкурсно-развлекательная программа для детей (Фонтанная площадь)
- 9 мая, 18.00-20.00 - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества (фонтанная площадь)
- 9 мая, 19.00-21.00 - «Победная весна», концерт творческих коллективов МБУК КДО (фонтанная площадь)
- 9 мая, 21.00-22.00 - Концертная программа с приглашением творческих коллективов (фонтанная площадь)
- 9 мая, 22.00 - праздничный салют (фонтанная площадь)
Новотитаровская
- 8 мая, 10.20 - «Вахта памяти», автопробег (мемориал, ул. Широкая)
- 8 мая, 20.00 - "Свеча памяти", молодежная акция ко Дню Победы (Центральная площадь)
- 9 мая, 10.00-10.15 - "Бессмертный полк", шествие жителей (центральные улицы)
- 9 мая, 10.15-11.00 - митинг «Мы помним, мы знаем, мы чтим» (Центральная площадь)
- 9 мая, 11.00-11.10 - выступление хора "Ветеран" (Центральная площадь)
- 9 мая, 11.10-12.00 - литературно-музыкальная композиция «На бревнах» (Центральная площадь)
- 9 мая, 12.00-13.00 - выступление воспитанников дошкольных образовательных учреждений (Центральная площадь)
- 9 мая, 13.00-14.00 - выступление участников творческих коллективов МБУК КДО НСП и частных студий (Центральная площадь)
- 9 мая, 14.00-15.00 - выступление воспитанников МАУ ДО ЦТ (Центральная площадь)
- 9 мая, 17.00-18.00 - выступление воспитанников БОУ ДОД ДШИ (Центральная площадь)
- 9 мая, 18.00-19.00 - выступление участников творческих коллективов МБУК КДО НСП (центральные улицы)
- 9 мая, 19.00-22.00 - выступление приглашенных коллективов (Центральная площадь)
- 9 мая, 22.00 - праздничный салют (Центральная площадь)
Южный
- 8 мая, 9.00 - «По дорогам войны…», народная акция-автопробег (обелиск землякам, павшим в годы ВОВ)
- 8 мая, 18.00 - «Я помню! Я горжусь!», конкурс военно-патриотической песни на приз главы администрации (площадь у КДЦ)
- 8 мая, 20.00 - "Свеча памяти", молодежная акция ко Дню Победы (обелиск землякам, павшим в годы ВОВ)
- 9 мая, 10.00 - «Эхо прошедшей войны», митинг-реквием ко Дню Победы (памятник солдату-победителю)
- 9 мая, 11.00 - «Майский вальс», концерт, посвященный Дню Победы (площадь у КДЦ)
- 9 мая, 18.00 - «Победа - одна на всех», развлекательная шоу-программа (площадь у КДЦ)
Васюринская
- 8 мая, 9.00 - автопробег «Память жива!» (Мемориальный комплекс)
- 8 мая, 9.40 - «Достойные потомки Великой Победы» - панорама мужества (детская библиотека)
- 8 мая, 11.00 - «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» - выставка - экспозиция (сельская библиотека)
- 9 мая, 10.00 - "Бессмертный полк", шествие жителей (ул. Луначарского)
- 9 мая, 11.00 - «Победа деда – моя Победа!», митинг (Мемориальный комплекс)
- 9 мая, 12.00-16.00 - «Праздник со слезами на глазах», театрализованная концертная программа (центральный парк)
Воронцовская
- 8 мая, 10.00 - «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу», литературный калейдоскоп (библиотека)
- 9 мая, 10.00 - "Бессмертный полк", шествие жителей (ул. Пушкина)
Мичуринское поселение
- 8 мая, 10.30 - «Мы помним вас, сыны России», встреча гостей автопробега по местам боевой славы (мемориал)
- 9 мая, 10.00 - «Горькая память войны», торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы (площадь ДК)
- 9 мая, 11.00 - «Огонь войны души не сжег…», митинг на братской могиле (братская могила Мичуринского сельского поселения, ул. Фонтанная)
- 9 мая, 18.00 - «С песней к Победе», театрализованное представление с участием творческих коллективов ДК и района (площадь ДК)
- 9 мая, 18.30 - концерт «Спасибо деду за Победу!» (ДК)
- 9 мая, 21.00 - праздничный салют (площадь ДК)
Пластуновская
- 8 мая, 11.00 - «И помнит мир спасенный…», литературно-музыкальная композиция (библиотека КДО)
- 9 мая, 10.00 - торжественный митинг ко Дню Победы (центральный парк)
Старомышастовская
- 8 мая, 11.10 - автопробег по местам боевой славы Динского района «Этих дней не смолкнет слава» (мемориал)
- 8 мая, 12.00 - «Когда вся страна надела шинели», вечер-встреча (сельская библиотека)
- 8 мая, 15.00 - «Вечный подвиг», тематическое мероприятие, посвященное солдатам ВОВ разных национальностей, в рамках программы по укреплению межнациональных отношений (МБУДО ДШИ)
- 8 мая, 16.00 - «Ой, да Краснодарский край», музыкально-литературная композиция, посвященная творчеству В. Г. Захарченко (МБУДО ДШИ)
- 8 мая, 20.00 - "Свеча памяти", молодежная акция ко Дню Победы (мемориал)
- 9 мая, 10.00 - митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы (обелиск)
- 9 мая, 11.30 - концерт «Этот День Победы» народного духового оркестра «Зори Кубани» (площадь ДК)
- 9 мая, 12.30 - музыкально-игровая программа и праздничный концерт детских творческих коллективов ДШИ, КДЦ, СОШ № 31, СОШ № 37 (площадь ДК)
- 9 мая, 18.00 - концерт рок-группы «Про-рок» (площадь ДК)
- 9 мая, 20.00 - музыкально-танцевальная программа «Гуляй, станица» (площадь ДК)
- 9 мая, 22.00 - праздничный салют (площадь ДК)
Нововеличковская
- 8 мая, 20.00 - "Свеча памяти" - молодежная акция ко Дню Победы (мемориал погибшим воинам)
- 9 мая, 9.30 - "Бессмертный полк", шествие жителей (ул. Красная)
- 9 мая, 10.00 - "Память нужна живым" - народная акция, посвященная 74-й годовщине ВОВ (мемориал памяти)
- 9 мая, 15.00 - «Салют, Победа!», концертная программа, посвященная Дню Победы (площадь администрации)
- 9 мая, 17.00 - отчетный концерт обучающихся и преподавателей ДШИ (МБУДО ДШИ)
Найдорф
- 9 мая, 9.45 - "Бессмертный полк", шествие жителей (центральные улицы)
- 9 мая, 10.00 - «Минувших лет святая память» митинг, посвященный Дню Победы (монумент памяти)
Первореченское
- 8 мая, 20.00 - "Свеча памяти", молодежная акция ко Дню Победы (обелиск)
- 9 мая, 10.00 - «Вахта памяти», митинг у обелиска (обелиск)
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