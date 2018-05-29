Что? Где? Когда? На День Динского района - 2018

Что? Где? Когда? На День Динского района - 2018
Различные мероприятия ждут жителей района в этот день.

Что? Где? Когда? На День Динского района - 2018

  1898
5 дней назад Газета РВСДень Динского районаДень районаДень района 2018Динской районНовости Динского района

Уже совсем скоро  11 июня – Динской район отметит свой очередной день основания. Какие именно мероприятия ждут гостей праздника, узнала редакция "РВС".


ул. Красная

9.00 – 13.00

Выставка продукции промышленных предприятий Динского района:

- ул. Красная от ул. Пролетарской до ул. Калинина;
- ул. Красноармейская от ул. Красной до ул. Чапаева.

10.00 – 11.30

Театрализованное праздничное шествие жителей «Динской район — территория спорта».


17.00 – 20.00
Экспозиции для фото- и видеосъемок для динчан и гостей.


Центральный парк культуры и отдыха

9.00 – 17.00

Выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Динской Арбат», мастер-классы.


10.00 – 22.00

Игровые программы для детей, работа аттракционов.


Площадь перед кинотеатром «40 лет Победы»

9.00 – 21.00

Луна-парк.


Комсомольский парк

11.00 – 18.00

Конкурс куреней сельских поселений «Кубанский курень».


12.00-16.00

Концерт творческих групп сельских поселений и приглашенных коллективов.


14.00-17.00

Спортивно-массовые мероприятия: армспорт, гиревой спорт, дартс, перетягивание каната, шахматы.


Спортивный комплекс «Аполлон»

14.00

Баскетбол, кроссфит (круговая тренировка).


Площадь перед администрацией Динского района

17.00  20.00

Выступление вокально-инструментального ансамбля «ВИА».

17.00 – 20.00

Работа дегустационной зоны, интерактивных площадок, уличных артистов, "живых" статуй.


Фонтанная площадь

17.00 – 18.00

Выступление народного ансамбля «Станица».


18.00-18.30

Торжественная часть (открытие праздника, выступление главы Динского района и гостей).


18.30-23.00

Выступление звезд российской эстрады.


23.00

Праздничный фейерверк.

Комментарии