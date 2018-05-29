Что? Где? Когда? На День Динского района - 2018
Уже совсем скоро – 11 июня – Динской район отметит свой очередной день основания. Какие именно мероприятия ждут гостей праздника, узнала редакция "РВС".
ул. Красная
9.00 – 13.00
Выставка продукции промышленных предприятий Динского района:
- ул. Красная от ул. Пролетарской до ул. Калинина;
- ул. Красноармейская от ул. Красной до ул. Чапаева.
10.00 – 11.30
Театрализованное праздничное шествие жителей «Динской район — территория спорта».
17.00 – 20.00
Экспозиции для фото- и видеосъемок для динчан и гостей.
Центральный парк культуры и отдыха
9.00 – 17.00
Выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Динской Арбат», мастер-классы.
10.00 – 22.00
Игровые программы для детей, работа аттракционов.
Площадь перед кинотеатром «40 лет Победы»
9.00 – 21.00
Луна-парк.
Комсомольский парк
11.00 – 18.00
Конкурс куреней сельских поселений «Кубанский курень».
12.00-16.00
Концерт творческих групп сельских поселений и приглашенных коллективов.
14.00-17.00
Спортивно-массовые мероприятия: армспорт, гиревой спорт, дартс, перетягивание каната, шахматы.
Спортивный комплекс «Аполлон»
14.00
Баскетбол, кроссфит (круговая тренировка).
Площадь перед администрацией Динского района
17.00 – 20.00
Выступление вокально-инструментального ансамбля «ВИА».
17.00 – 20.00
Работа дегустационной зоны, интерактивных площадок, уличных артистов, "живых" статуй.
Фонтанная площадь
17.00 – 18.00
Выступление народного ансамбля «Станица».
18.00-18.30
Торжественная часть (открытие праздника, выступление главы Динского района и гостей).
18.30-23.00
Выступление звезд российской эстрады.
23.00
Праздничный фейерверк.
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