Что? Где? Когда? на День физкультурника в Динском районе

Что? Где? Когда? на День физкультурника в Динском районе

Что? Где? Когда? на День физкультурника в Динском районе

  70
1 час назад Газета РВСДень физкультурникаДинской районМероприятияНовостиСпорт

с. Красносельское, ул. Кирова, 62а

8.08.2019

Соревнования по волейболу

ст. Динская, ул. Дружбы, 30 Б, СК «Аполлон»

10.08.2019

9.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника

ст. Динская, ул. Мира, 2, универсальная спортивная площадка

10.08.2019

Турнир по уличному баскетболу среди жителей Динского сельского поселения

ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51, клуб гиревого спорта «Медведь»

10.08.2019

Соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек Нововеличковского сельского поселения

ст. Старомышастовская, ул. Советская, 66

10.08.2019

09.30

Турнир по мини-футболу

ст. Старомышастовская, ул. Советская, 22а

10.08.2019

09.30

Веселые старты МБУ «Спарта»

с. Первореченское, ул. Ленина, 100, площадка МБУ КДЦ

10.08.2019

18.00

Спортивная эстафета

с. Первореченское, ул. Ленина, 227а

многофункциональная спортивная площадка

10.08.2019

Соревнования по мини-футболу

пос. Южный, ул. Советская, 31

10.08.2019

15.00

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 10-летия с момента образования МБУ «Спорткомплекс Южный»

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

16.00

Турнир по мини-футболу среди мальчиков

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

17.00

Турнир по дартсу среди молодежи

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

18.00

Турнир по футболу среди ветеранов

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

18.00

Веселые старты среди воспитанников БДОУ «Детский сад № 17»

ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 173а, стадион «Олимп»

10.08.2019

18.00

Турнир по уличному баскетболу

Конкурс по штрафным броскам

Мини-футбол

Отжимания

Прыжки в длину

Шахматы

Казачье выступление «Русский жим»

Турнир по футболу среди мужских команд

пос. Агроном, ул. Парковая, спорткомплекс

10.08.2019

Соревнования по мини-футболу на кубок главы Мичуринского сельского поселения


Комментарии