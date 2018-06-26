Что? Где? Когда? На День молодежи в Динском районе

Что? Где? Когда? На День молодежи в Динском районе
Программа мероприятий. Фото из архива "РВС".

Что? Где? Когда? На День молодежи в Динском районе

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10 часов назад Газета РВСДень молодежиДень молодежи 2018Динской районПрограмма мероприятий

Поселок Агроном

Дом культуры

26.06, 14.00

Акция «Живи, чтобы жить».


Поселок Южный

Спорткомплекс «Южный»

26.06, 18.00

Концертно-развлекательная программа «В темпе молодости».


Станица Динская

Фонтанная площадь

27.06, 19.00

Культурно-массовые мероприятия ко Дню молодежи.


База отдыха «Андреевский парк»

28.06, 8.00–19.00

Молодежный муниципальный форум «Я – волонтер».

19.00– 22.00

Праздничный концерт и пенная дискотека, посвященные Всероссийскому дню молодежи.


Село Красносельское

Дом культуры

27.06, 12.00

Концертная программа «Мы – будущее России».


Станица Новотитаровская

Дом культуры

27.06, 19.00

«Мы – новое поколение».

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