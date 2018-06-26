Программа мероприятий. Фото из архива "РВС".
Что? Где? Когда? На День молодежи в Динском районе
Поселок Агроном
Дом культуры
26.06, 14.00
Акция «Живи, чтобы жить».
Поселок Южный
Спорткомплекс «Южный»
26.06, 18.00
Концертно-развлекательная программа «В темпе молодости».
Станица Динская
Фонтанная площадь
27.06, 19.00
Культурно-массовые мероприятия ко Дню молодежи.
База отдыха «Андреевский парк»
28.06, 8.00–19.00
Молодежный муниципальный форум «Я – волонтер».
19.00– 22.00
Праздничный концерт и пенная дискотека, посвященные Всероссийскому дню молодежи.
Село Красносельское
Дом культуры
27.06, 12.00
Концертная программа «Мы – будущее России».
Станица Новотитаровская
Дом культуры
27.06, 19.00
«Мы – новое поколение».
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