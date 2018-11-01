Что? Где? Когда на День народного единства в Динском районе

2 ноября

14.00

С. Красносельское

Дом культуры

«Этих дней далеких позабыть нельзя» - праздничный концерт.





16.00

Ст. Пластуновская

Дом культуры

«Под небом единым» - праздничный концерт.





18.00

Пос. Агроном

Дом культуры

«Мы едины!» - праздничный концерт.





3 ноября

10.00

Ст. Динская

Площадь перед кинотеатром «40 лет Победы»

Акция-ярмарка в рамках популяризации декоративно-прикладного искусства и открытия Центра народных ремесел с показательными мастер-классами.





17.00

Ст. Динская

Стадион «Кубань»

Открытое первенство Динского района по футболу.



18.00

Пос. Украинский

Дом культуры

«Давайте жить дружно!» - игровая программа для детей.





9.00

Ст. Динская

БОУ СОШ № 2

Спартакиада трудящихся сельских поселений:

настольный теннис, бадминтон.





4 ноября

10.00

Ст. Воронцовская

БОУ СОШ № 39

Соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек 2003-2008 годов рождения.





10.00

Ст. Старомышастовская

Дом культуры

«Когда мы едины – мы непобедимы!» - познавательная программа



10.00

Пос. Южный

Площадь у Дома культуры

«Когда мы едины – мы непобедимы!» - концертно-развлекательная программа.



10.00

Ст. Динская

Фонтанная площадь

Выставка творчества народов Динского района «Кубань многонациональная».



10.00

Ст. Динская

Фонтанная площадь

Районный конкурс рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья».





11.00

Ст. Динская

Фонтанная площадь

«В единстве народа – единство страны» - народная акция.





11.00

Ст. Васюринская

БОУ СОШ № 10

Концерт, посвященный Дню народного единства.





12.00

Ст. Динская

Фонтанная площадь

Районный фестиваль-конкурс хорового исполнительского мастерства «Поем тебе, моя станица, поем тебе, мой край родной!».





15.00

Ст. Динская

Детская библиотека

«Кубань моя родимая» - час фольклора и концерт группы «Крокус».





16.00

Ст. Воронцовская

Дом культуры

«России не померкнет слава» - тематическая концертная программа.





16.00

С.Первореченское

Дом культуры

«Единая Россия – сильная Россия» - праздничная программа.





17.00

Ст. Динская

Фонтанная площадь

Развлекательно-игровая программа для детей.





18.00

Ст. Динская

Фонтанная площадь

Фестиваль шашлыка.





18.00

Пос. Украинский

Дом культуры

«Дружный народ – крепкая держава!» - праздничная программа.





18.00

Ст. Динская

Историко-краеведческий музей

«Ночь искусств» - всероссийская акция.



19.00

Ст. Динская

Фонтанная площадь

«Ночь искусств» - всероссийская акция.





19.00

Ст. Динская

Межпоселенческая библиотека

«Волшебная сила искусства» - вечер-диалог.



19.00

Ст. Новотитаровская

Дом культуры

«Дружба нас объединяет» - праздничный концерт.