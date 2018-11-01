Что? Где? Когда на День народного единства в Динском районе
2 ноября
14.00
С. Красносельское
Дом культуры
«Этих дней далеких позабыть нельзя» - праздничный концерт.
16.00
Ст. Пластуновская
Дом культуры
«Под небом единым» - праздничный концерт.
18.00
Пос. Агроном
Дом культуры
«Мы едины!» - праздничный концерт.
3 ноября
10.00
Ст. Динская
Площадь перед кинотеатром «40 лет Победы»
Акция-ярмарка в рамках популяризации декоративно-прикладного искусства и открытия Центра народных ремесел с показательными мастер-классами.
17.00
Ст. Динская
Стадион «Кубань»
Открытое первенство Динского района по футболу.
18.00
Пос. Украинский
Дом культуры
«Давайте жить дружно!» - игровая программа для детей.
9.00
Ст. Динская
БОУ СОШ № 2
Спартакиада трудящихся сельских поселений:
настольный теннис, бадминтон.
4 ноября
10.00
Ст. Воронцовская
БОУ СОШ № 39
Соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек 2003-2008 годов рождения.
10.00
Ст. Старомышастовская
Дом культуры
«Когда мы едины – мы непобедимы!» - познавательная программа
10.00
Пос. Южный
Площадь у Дома культуры
«Когда мы едины – мы непобедимы!» - концертно-развлекательная программа.
10.00
Ст. Динская
Фонтанная площадь
Выставка творчества народов Динского района «Кубань многонациональная».
10.00
Ст. Динская
Фонтанная площадь
Районный конкурс рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья».
11.00
Ст. Динская
Фонтанная площадь
«В единстве народа – единство страны» - народная акция.
11.00
Ст. Васюринская
БОУ СОШ № 10
Концерт, посвященный Дню народного единства.
12.00
Ст. Динская
Фонтанная площадь
Районный фестиваль-конкурс хорового исполнительского мастерства «Поем тебе, моя станица, поем тебе, мой край родной!».
15.00
Ст. Динская
Детская библиотека
«Кубань моя родимая» - час фольклора и концерт группы «Крокус».
16.00
Ст. Воронцовская
Дом культуры
«России не померкнет слава» - тематическая концертная программа.
16.00
С.Первореченское
Дом культуры
«Единая Россия – сильная Россия» - праздничная программа.
17.00
Ст. Динская
Фонтанная площадь
Развлекательно-игровая программа для детей.
18.00
Ст. Динская
Фонтанная площадь
Фестиваль шашлыка.
18.00
Пос. Украинский
Дом культуры
«Дружный народ – крепкая держава!» - праздничная программа.
18.00
Ст. Динская
Историко-краеведческий музей
«Ночь искусств» - всероссийская акция.
19.00
Ст. Динская
Фонтанная площадь
«Ночь искусств» - всероссийская акция.
19.00
Ст. Динская
Межпоселенческая библиотека
«Волшебная сила искусства» - вечер-диалог.
19.00
Ст. Новотитаровская
Дом культуры
«Дружба нас объединяет» - праздничный концерт.
Комментарии
Сила в единстве, но не в единой России. А то опять на всех фотках флаги педроссии