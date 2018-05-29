Что? Где? Когда? На День России - 2018

12 июня в нашей стране отмечается День России. Какие интересные мероприятия ждут в этот праздник жителей Динского района, узнала редакция «РВС».

Парк культуры и отдыха

9.00 – 17.00

Выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Динской Арбат».

Площадка возле детской поликлиники

10.00 – 12.00

Выставка домашних животных «Братья наши меньшие».

Гребная база

10.00

Открытое первенство Динского района по гребле на байдарках и каноэ.

Фонтанная площадь

10.00 – 17.00

Выставка прикладного творчества, мастер-классы.

18.15 – 18.30

Торжественная часть (открытие праздника, выступление главы Динского района).

18.30 – 19.30

Выступление кавер-группы «Добрый вечер».

19.30 – 20.30

Выступление кавер-группы «Укроп».

20.30 – 21.30

Выступление кавер-группы «Моккобит».

21.30 – 21.50

Гимн России в исполнении кавер-группы «Моккобит», FIRE-шоу.