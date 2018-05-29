Что? Где? Когда? На День России - 2018
12 июня в нашей стране отмечается День России. Какие интересные мероприятия ждут в этот праздник жителей Динского района, узнала редакция «РВС».
Парк культуры и отдыха
9.00 – 17.00
Выставка-ярмарка изделий народных промыслов «Динской Арбат».
Площадка возле детской поликлиники
10.00 – 12.00
Выставка домашних животных «Братья наши меньшие».
Гребная база
10.00
Открытое первенство Динского района по гребле на байдарках и каноэ.
Фонтанная площадь
10.00 – 17.00
Выставка прикладного творчества, мастер-классы.
18.15 – 18.30
Торжественная часть (открытие праздника, выступление главы Динского района).
18.30 – 19.30
Выступление кавер-группы «Добрый вечер».
19.30 – 20.30
Выступление кавер-группы «Укроп».
20.30 – 21.30
Выступление кавер-группы «Моккобит».
21.30 – 21.50
Гимн России в исполнении кавер-группы «Моккобит», FIRE-шоу.
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