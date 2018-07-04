Что? Где? Когда? На День семьи, любви и верности в Динском районе
Совсем скоро в Динском районе пройдет ряд мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности с 5 по 8 июля. Редакция «РВС» выяснила, что ждет гостей праздника в их поселении.
Динская
Детская библиотека
5 июля
10:00 - «Покровители семьи: Петр и Феврония Муромские» –тематическая беседа
Межпоселенческая библиотека
5 июля
10:00 - «Семья на Руси: традиции и современность» – исторический экскурс
Библиотека консервного завода
6 июля
14:00 - «Ромашка – символ любви и верности» – конкурсно-игровая программа
Фонтанная площадь
8 июля
18:00-19:00 — Мастер-класс по изготовлению фигурок из шаров
18:00-19:00 — Мастер-класс «Семейный оберег»
18:00-19:00 — Мастер-класс «Символ праздника — ромашка»
18:30-19:30 — Фотозоны: экспозиции для фото и видеосъемок «Ромашковое счастье»
18:30-19:30 — Выставка декоративно-прикладного творчества
19:00-19:30 — Игровая программа для детей
19:30-20:50 — «Семья это то, что с тобою всегда» - праздничный концерт
Парк культуры и отдыха
8 июля
20:30 — «Фильм на траве»: показ художественного фильма «Любовь и голуби»
Красносельское
Дом культуры
6 июля
14:00 — «Моя семья — мое богатство!» - праздничный огонек
Нововеличковская
Библиотека
8 июля
14:00 — «Храните любовь – несите ее сквозь года!» – литературно-музыкальная композиция
Васюринская
Библиотека
8 июля
15:00 — «Ромашковая Русь или день любви по-русски» – литературно-музыкальная композиция
Южный
Дом культуры
8 июля
17:00 — «Ромашковые поля» - концертная программа
Новотитаровская
Фонтанная площадь
8 июля
18:00 — «Мир и доброту – в каждую семью» – концертная программа
Нововеличковская
Площадь администрации
8 июля
19:00 — «Моя семья» – концертная программа
Комментарии