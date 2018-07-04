Что? Где? Когда? На День семьи, любви и верности в Динском районе

Совсем скоро в Динском районе пройдет ряд мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности с 5 по 8 июля. Редакция «РВС» выяснила, что ждет гостей праздника в их поселении.





Динская



Детская библиотека

5 июля

10:00 - «Покровители семьи: Петр и Феврония Муромские» –тематическая беседа



Межпоселенческая библиотека

5 июля

10:00 - «Семья на Руси: традиции и современность» – исторический экскурс



Библиотека консервного завода

6 июля

14:00 - «Ромашка – символ любви и верности» – конкурсно-игровая программа



Фонтанная площадь

8 июля

18:00-19:00 — Мастер-класс по изготовлению фигурок из шаров

18:00-19:00 — Мастер-класс «Семейный оберег»

18:00-19:00 — Мастер-класс «Символ праздника — ромашка»

18:30-19:30 — Фотозоны: экспозиции для фото и видеосъемок «Ромашковое счастье»

18:30-19:30 — Выставка декоративно-прикладного творчества

19:00-19:30 — Игровая программа для детей

19:30-20:50 — «Семья это то, что с тобою всегда» - праздничный концерт



Парк культуры и отдыха

8 июля

20:30 — «Фильм на траве»: показ художественного фильма «Любовь и голуби»





Красносельское



Дом культуры

6 июля

14:00 — «Моя семья — мое богатство!» - праздничный огонек





Нововеличковская



Библиотека

8 июля

14:00 — «Храните любовь – несите ее сквозь года!» – литературно-музыкальная композиция





Васюринская



Библиотека

8 июля

15:00 — «Ромашковая Русь или день любви по-русски» – литературно-музыкальная композиция





Южный



Дом культуры

8 июля

17:00 — «Ромашковые поля» - концертная программа





Новотитаровская



Фонтанная площадь

8 июля

18:00 — «Мир и доброту – в каждую семью» – концертная программа





Нововеличковская



Площадь администрации

8 июля

19:00 — «Моя семья» – концертная программа



