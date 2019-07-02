Что? Где? Когда? На День семьи любви и верности в Динском районе

Динское сельское поселение

Фотовыставка «Любовь и верность в поколениях»

04.07.2019 — 10.07.2019

9.00

Динской историко-краеведческий музей





Лекция «Святые Петр и Феврония»

04.07.2019

Динской историко-краеведческий

музей





Игровая программа для детей «Семья – остров счастья»

04.07.2019

10.00

Парк культуры и отдыха станицы Динской





Литературная композиция «Праздник Петра и Февронии» – заседание клуба «Милосердие»

05.07.2019

10.00

Межпоселенческая библиотека





Торжественная регистрация брака

05.07.2019 – 06.07.2019

ст. Динская, Отдел ЗАГС Динского района





Конкурсная программа «Семьёй дорожить – счастливым быть!»

05.07.2019

16.00

Библиотека микрорайона консервного завода станицы Динской





Семейная развлекательная программа «Мир полон сюрпризов»

05.07.2019

19.00

Дом культуры поселка Украинского





Час информации «Венец всех ценностей – семья!»

06.07.2019

12.00

Библиотека микрорайона Заречного станицы Динской





Спортивное мероприятие «Здоровая семья, здоровая страна»

08.07.2019

Фонтанная площадь станицы Динской





Специализированная мини-ярмарка вакансий «Достойная работа семьям» с использованием Мобильного центра, профориентационное тестирование «Выбор профессии»

08.07.2019

10.00-12.00

ст. Динская, ул. Красноармейская, 52

ГКУ КК «Центр занятости населения Динского района»





Акция, приуроченная к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности

08.06.2019

10.00

Центральный парк станицы Динской





Час информации «Святые подвижники на Руси»

08.07.2019

10.00

Детская библиотека станицы Динской





Литературно-исторический час «Созвездие под названием Семья»

08.07.2019

10.00

Межпоселенческая библиотека





Круглый стол «Моя семья – мое богатство»

08.07.2019

14.00

станица Динская, ул. Шевченко, 35





Праздничное мероприятие «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»

08.07.2019

19.00

Фонтанная площадь станицы Динской





Пластуновское сельское поселение

Выставка работ ИЗО и ДПИ «Моя семья – моя опора»

02.07.2019 — 09.07.2019

Дом культуры станицы Пластуновской





Урок нравственности «Покровители семейного счастья»

05.07.2019

11.00

Библиотека станицы Пластуновской





Праздничный концерт «Семья, согретая любовью»

05.07.2019

18.00

Дом культуры станицы Пластуновской





Спортивное мероприятие «Семейный марафон»

08.07.2019

станица Пластуновская, улица Мира, 26





Первореченское сельское поселение

Праздничная концертная программа «Под покровом Петра и Февронии»

07.07.2019

19.00

Дом культуры села Первореченского





Спортивное мероприятие «Семейная эстафета»

08.07.2019

село Первореченское, улица Ленина, 227 А





Видео-путешествие «День семьи, любви и верности»

08.07.2019

10.30

Библиотека села Первореченского





Старомышастовское сельское поселение

Литературное путешествие «День семьи, любви и верности»

05.07.2019

10.00

Сельская библиотека станицы Старомышастовской





Беседа «Дороже клада»

05.07.2019

10.30

Детская библиотека станицы Старомышастовской





Спортивное мероприятие «На старт всей семьей»

08.07.2019

станица Старомышастовская, улица Советская, 22 А





Южно-Кубанское сельское поселение

Спортивное мероприятие «Я и спортивная семья!»

08.07.2019

9.00

поселок Южный, улица Северная, 16 Ж





Концертная программа «Ромашковые поля»

08.07.2019

18.00

Площадь перед Домом культуры поселка Южного





Васюринское сельское поселение

Концертная программа «Любовью дорожить умейте»

07.07.2019

17.00

Центральный парк станицы Васюринской





Спортивное мероприятие «Семейные старты»

08.07.2019

станица Васюринская, улица Матвеева, 15





Час интересных сообщений «Под покровом Петра и Февронии»

08.07.2019

10.00

Детская библиотека станицы Васюринской





Игровая программа для детей «Мама, папа, я – дружная семья!»

08.07.2019

10.00

Центральный парк станицы Васюринской





Литературно-музыкальная композиция «Под защитой Петра и Февронии»

08.07.2019

14.00

Сельская библиотека станицы Васюринской





Мичуринское сельское поселение

Конкурсная программа «Семья – моя радость»

05.07.2019

11.00

Библиотека пос. Агроном





Праздничный концерт «Ромашка – символ веры»

08.07.2019

18.00

Дом культуры поселка Агроном





Нововеличковское сельское поселение

Беседа «Святые Петр и Феврония»

05.07.2019

11.00

Библиотека станицы Нововеличковской





Тематическая беседа с детьми «Моя семья»

05.07.2019

15.00

Дом культуры поселка Найдорф





Тематическая концертная программа «Семья – начало всех начал»

07.07.2019

19.00

Площадь администрации станицы Нововеличковской





Развлекательная программа «Семья – это то, что с тобой навсегда»

08.07.2019

Фонтанная площадь станицы Нововеличковской





Час информации «Доброта, любовь и верность – залог дружной семьи»

08.07.2019

10.00

Библиотека станицы Нововеличковской





Литературно-музыкальная композиция «Есть вечной любви бесконечная сила»

08.07.2019

14.00

Библиотека станицы Нововеличковской





Праздничный концерт «День семьи любви и верности»

08.07.2019

17.00

Дом культуры поселка Найдорф





Праздничный концерт

«Желаем счастья вам и долгих лет»

08.07.2019

17.00

Парк станицы Воронцовской





Дискотека

08.07.2019

19.00

Парк станицы Воронцовской





Обзор «Есть в вечной любви бесконечная сила»

09.07.2019

12.00

Библиотека станицы Воронцовской









Новотитаровское сельское поселение

Беседа-диалог «Семья на страницах литературных произведений»

06.07.2019

12.00

Сельская библиотека им. Горького станицы Новотитаровской





Час информации «Ее Величество Семья»

06.07.2019

12.00

Детская библиотека им. Гайдара станицы Новотитаровской





Православная экскурсия в историю «Пётр и Феврония – любовь через века»

08.07.2019

12.30

хутор Карла Маркса Новотитаровского сельского поселения









Красносельское сельское поселение

Литературно-исторический серпантин «Венец всех ценностей – семья»

08.07.2019

11.00

Библиотека Красносельского сельского поселения





Исторический серпантин «Венец всех ценностей - семья»

08.07.2019

11.00

Дом культуры села Красносельского





Выставка ДПИ и детских рисунков «Ромашка – символ любви и верности»

08.07.2019

11.00

Дом культуры села Красносельского