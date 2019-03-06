Что? Где? Когда? На Международный женский день в районе
Дом культуры ст. Новотитаровской
06.03.2019
«Весеннее настроение» - праздничный концерт.
Сельская библиотека ст. Старомышастовской
06.03.2019
12.00
«Праздник весны, цветов и хорошего настроения» - встреча.
Детская библиотека ст. Старомышастовской
06.03.2019
12.30
«Букет для мамы» - литературно-музыкальная композиция.
Детская школа искусств ст. Старомышастовской
06.03.2019
15.00
«Прекрасны женщины, как розы! Поздравить вас пришла пора!» - праздничный концерт.
Дом культуры ст. Пластуновской
06.03.2019
18.00
«Нет тебя прекрасней!» - праздничный концерт.
Дом культуры с. Красносельского
07.03.2019
14.00
«Женщина – музыка, женщина – свет!» - праздничный концерт.
Дом культуры ст. Динской, ул. Красная, 23
07.03.2019
14.00-15.00
« С весенним женским днём!» - выставка декоративно-прикладного искусства.
СДК, п. Украинский
07.03.2019
14.00
«День радости и красоты» - концертная программа.
Дом культуры ст.Динской, ул. Красная, 23
07.03.2019
15.00
«Женщина-сказка, женщина-загадка» -торжественный концерт.
Дом культуры ст. Старомышастовской
07.03.2019
16.00
Праздничный концерт «Царицы муз и красоты».
Дом культуры ст. Воронцовской
07.03.2019
16.00
«Мама - лучшее слово на свете» - концертная программа.
Ст. Васюринская, БОУ СОШ № 10, актовый зал
07.03.2019
17.00
«Весенняя симфония» - концертная программа.
Дом культуры, пос.Агроном
07.03.2019
18.00
«Дарите женщинам цветы» - праздничный концерт.
Дом культуры пос. Южного
07.03.2019
18.00
«Музыкальная открытка» - концерт.
Дом культуры с. Первореченского
08.03.2019
15.00
«Для милых дам» - праздничный концерт.
Комментарии
Ура выставка!!!! Женщинам и девушкам понравится, денег нет но вы держитесь!!!