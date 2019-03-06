Что? Где? Когда? На Международный женский день в районе

Что? Где? Когда? На Международный женский день в районе
Фото: архив "РВС".

Что? Где? Когда? На Международный женский день в районе

  10
12 минут назад 8 МартаГазета РВСДинской районКонцертМеждународный женский деньМероприятияНовости

Дом культуры ст. Новотитаровской

06.03.2019

«Весеннее настроение» - праздничный концерт.


Сельская библиотека ст. Старомышастовской

06.03.2019

12.00

«Праздник весны, цветов и хорошего настроения» - встреча.


Детская библиотека ст. Старомышастовской

06.03.2019

12.30

«Букет для мамы» - литературно-музыкальная композиция.


Детская школа искусств ст. Старомышастовской

06.03.2019

15.00

«Прекрасны женщины, как розы! Поздравить вас пришла пора!» - праздничный концерт.


Дом культуры ст. Пластуновской

06.03.2019

18.00

«Нет тебя прекрасней!» - праздничный концерт.


Дом культуры с. Красносельского

07.03.2019

14.00

«Женщина – музыка, женщина – свет!» - праздничный концерт.


Дом культуры ст. Динской, ул. Красная, 23

07.03.2019

14.00-15.00

« С весенним женским днём!» - выставка декоративно-прикладного искусства.


СДК, п. Украинский

07.03.2019

14.00

«День радости и красоты» - концертная программа.


Дом культуры ст.Динской, ул. Красная, 23

07.03.2019

15.00

«Женщина-сказка, женщина-загадка» -торжественный концерт.


Дом культуры ст. Старомышастовской

07.03.2019

16.00

Праздничный концерт «Царицы муз и красоты».


Дом культуры ст. Воронцовской

07.03.2019

16.00

«Мама - лучшее слово на свете» - концертная программа.


Ст. Васюринская, БОУ СОШ № 10, актовый зал

07.03.2019

17.00

«Весенняя симфония» - концертная программа.


Дом культуры, пос.Агроном

07.03.2019

18.00

«Дарите женщинам цветы» - праздничный концерт.


Дом культуры пос. Южного

07.03.2019

18.00

«Музыкальная открытка» - концерт.


Дом культуры с. Первореченского

08.03.2019

15.00

«Для милых дам» - праздничный концерт.

Комментарии

GM
GM 3 минуты назад

Ура выставка!!!! Женщинам и девушкам понравится, денег нет но вы держитесь!!!

Ответить
0