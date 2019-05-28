Что? Где? Когда? Программа мероприятий на День Динского района

Что? Где? Когда? Программа мероприятий на День Динского района

Что? Где? Когда? Программа мероприятий на День Динского района

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10 часов назад День Динского районаДинскаяДинской районНовости Динского районаПрограмма мероприятий

11 июня Динской район отметит свой очередной день основания. Какие мероприятия ждут гостей праздника, узнала редакция "РВС".


С 10.00 до 23.00, площадь киноцентра - работа детских аттракционов, продажа кофе, мороженого, прохладительных напитков.


С 14.00 до 22.00, парк культуры и отдыха - выставка поделок мастеров и художников прикладного народного творчества «Динской Арбат».


С 14.30 до 17.00, ул. Красная от ул. Пролетарской до ул. Калинина - выставка промышленных предприятий Динского района.


С 16.00 до 20.00, ул. Шевченко (парковка у администрации района) - выставка «Ретро-музей под открытым небом», фотовыставка «Шагаем по истории станицы» (будут представлены ретро-автомобили, мотоциклы, телевизоры 60-90 гг.; презентация фотографий исторических событий благоустройства ст. Динской)


16.00, ул. Красная (от ул. Широкой до ул. Луначарского) - построение колонн для участия в театрализованном шествии.


С 17.00 до 18.30, ул. Красная (от ул. Луначарского до ул. Пролетарской) - театрализованное шествие «Театральный калейдоскоп».


С 16.00 до 21.00, площадь перед администрацией - работа тематических фотозон, посвященных празднованию Дню Динского района.


С 18.30 до 19.30, крыльцо администрации - концертная программа детских творческих коллективов «Центра внешкольной работы» ст. Динской.


С 19.30 до 20.30, крыльцо администрации - выступление джазового коллектива из ст. Васюринской.


С 18.30 до 23.00, остановка у парка культуры и отдыха - выступление перуанского ансамбля «Саро Марка» (приглашенные гости из Краснодара)


С 19.00 до 20.00, фонтанная площадь - торжественная часть праздника.


С 20.00 до 21.00, фонтанная площадь - концертная программа (выступление государственного концертного ансамбля «Ивушка», ГКБУК КК «Краснодарская филармония им. Г. Ф. Пономаренко» с участием ансамбля «Околица», ансамбля «Веселуха», ансамбля «Вишенье», дуэта «Купава».


С 21.00 до 22.00, фонтанная площадь - концерт звезды российский эстрады.


С 22.00 до 22.15, фонтанная площадь - праздничный салют.


С 22.15 до 23.00, фонтанная площадь - молодежная дискотека (выступление солистов хора Краснодарского края с программой «Точка невозврата» (молодежный состав)

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