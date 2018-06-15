Что? Где? Когда? в Динском районе на День памяти и скорби

План мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня 2018 года, в Динском районе.

Станица Динская

В 03.30 на мемориальном комплексе - Гражданская акция, посвященная Дню начала Великой Отечественной войны.



В 09.20 на мемориальном комплексе - «Пусть свято хранят их память гранит» - митинг.

В 10.00 на мемориальном комплексе - Всекубанская минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 10.00 в межпоселенческой библиотеке - «Стена памяти» - народная акция.

В 10.40 в Доме культуры (ул. Мира, 1) - «Война прошла, но подвиг вечен…» - тематическая программа для школьников, посвященная началу Великой Отечественной войны.

В 11.00 в Кинотеатре «40 лет Победы» - Встреча жителей и гостей Динского района с актерами и показ фильма «Аршалуйс».

В 14.00 в Библиотеке консервного завода - «Не меркнут подвиги веками» - час истории и патриотизма.

Поселок Южный

В 10.00 на Обелиске землякам, павшим в годы войны - «Далекому мужеству верность храним» - народная акция.

Станица Нововеличковская

В 9.00 на Мемориале Памяти - «Так начиналась война» - народная акция.

Станица Пластуновская

В 9.30 в парке (мемориал) - Народная акция ко Дню памяти и скорби.

Станица Старомышастовская

В 9.45 на мемориале - «Память в сердце» - народная акция.

В 10.00 в сельской библиотеке - «Нам не забыть ту роковую дату» - встреча с ветеранами.

В 10.00 в детской библиотеке - «Войны минувшей памятные даты» - патриотический час.

Станица Новотитаровская

В 10.00 на мемориале - «Эхо войны сердце тревожит» - народная акция.

Станица Васюринская

В 10.00 на мемориале - Народная акция.

Поселок Агроном

В 10.00 на мемориале - «Память живет в веках…» - народная акция.

Село Красносельское

В 10.00 на мемориале - «Война – страшнее нету слова…» - народная акция.

Село Первореченское

В 10.00 в Доме Культуры - «Когда стою у Вечного огня…» - народная акция.

В 10.30 в Доме Культуры - «Солдаты Родины моей» - конкурс рисунков.

Станица Воронцовская

В 20.00 на мемориале - «Не гаснет памяти свеча» - народная акция.