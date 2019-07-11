Что горит за стадионом?

11 июля примерно в 10 часов утра в редакцию «РВС» обратились местные жители, обеспокоенные тем, что в районе стадиона в Динской что-то горит.

Не взорвется ли там ничего? - недоумевали динчане.

Журналисты тут же выехали на место. За стадионом действительно валил дым и подъезжали пожарные машины. Но, как оказалось, это учения МЧС.

Об этом нам рассказал руководитель МЧС по Динскому району Максим Кустов:

- Сегодня мы проводим тренировку перед масштабными учениями. 16 июля примерно в 3 часа дня здесь пройдут комплексные учения в рамках подведения итогов деятельности системы МЧС за прошедший период и постановке задач на последующий. Соберутся руководители пожарно-спасательных гарнизонов, отделов надзорной деятельности, инспектора по маломерным судам со всего края, руководство главного управления МЧС по Краснодарскому краю, руководство района.

Будем отрабатывать три случая. Пожар в результате несанкционированной врезки в нефтепровод группой преступников. Ликвидация загорания автомобиля при ДТП. Одна машина загорается, во второй заблокирован водитель. Третья - актуальная тема ландшафтных пожаров. Люди забывают потушить костер, в результате загорается сухая трава, и в итоге огонь перекидывается на жилой сектор.



