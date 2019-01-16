Что грозит за нелегальные перевозки пассажиров и багажа

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает наличие у перевозчика статуса индивидуального предпринимателя или юридического лица и требование к получению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Водители, оказывающие данные незаконные услуги, не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, используемые для перевозки легковые транспортные средства в реестре выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодарского края отсутствуют, что говорит о незаконности осуществляемых перевозок.

Указанная незаконная деятельность водителей образует составы административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена ч.ч. 1, 2 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция ч. 2 ст. 14.1 кроме штрафа предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации орудия правонарушения - транспортного средства, что предоставляет возможность его задержания до рассмотрения дела об административном правонарушении.

ОГИБДД по Динскому району