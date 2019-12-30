Что грозит за незаконную рубку, перевозку и продажу новогодних деревьев?

Накануне Нового года — с 16 по 31 декабря 2019 года на территории Динского района стартовало ежегодное профилактическое мероприятие «Лес».

Цель проводимых мероприятий – пресечение фактов незаконных рубок, транспортировки и реализации хвойных деревьев. Ее проведение помогает предотвратить не только единичные случаи рубки хвойных деревьев для личного использования, но и массовые, когда предприимчивые граждане рубят ели и сосны для продажи.

Вплоть до новогодних праздников государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции выйдут на патрулирование мест возможных незаконных рубок деревьев хвойных пород – сосен и елей.

В дополнение к этому при поддержке ГИБДД будет проводиться досмотр транспортных средств, перевозящих деревья хвойных пород, и проверка разрешительной документации.

В то же время контролю подвергнутся документы на право приобретения и реализации сосен и елей в местах продажи хвойных деревьев, в частности, товарно-транспортные накладные установленного образца с соответствующими отметками поставщика, договоры купли-продажи.

Сотрудники профильного департамента информируют о том, что в соответствии с законодательством заготавливать ели и деревья других хвойных пород для новогодних мероприятий могут предприниматели на основании договора купли-продажи, заключенного по результатам открытого аукциона, а также арендаторы лесных участков.

При этом вырубка может проводиться только в период с 1 по 31 декабря на лесных участках, где не требуется сохранение подроста и насаждений, в том числе, на противопожарных разрывах и трассах лесохозяйственных дорог.

Стоит напомнить, что самостоятельная заготовка деревьев хвойных пород запрещена.

За данное правонарушение административная ответственность, также нарушители должны возместить причиненный лесному фонду ущерб.

Кроме того, в пресс-службе Отдела МВД России по Динскому району сообщили, что реализация деревьев хвойных пород осуществляется только в специально отведенных местах на территории «Елочных ярмарок».