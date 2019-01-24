Что грозит за повреждение линий электропередачи?

С начала января 2019 года специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») пять раз в оперативном порядке восстанавливали электроснабжение и энергооборудование, поврежденные водителями автотранспортных средств и в результате несогласованных работ в границах охранной зоны ЛЭП в пригороде Краснодара, в Северском, Динском и Тахтамукайском районах. В отношении правонарушителей возбуждены дела об административном правонарушении.

Что касается Динского района, то днем 12 января вблизи пос. Южного неустановленные лица спилили дерево, которое упало на ЛЭП. Нарушители скрылись с места происшествия. Их розыском занимаются правоохранительные органы.

По фактам нарушения возбуждены дела об административном правонарушении, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

«Вмешательство сторонних лиц в работу энергообъектов – одна из основных причин аварийного отключения электроэнергии потребителей и стоит на втором месте после природных факторов», – обратил внимание главный инженер Краснодарских электрических сетей Владимир Безуглый. – Если в борьбе с природными явлениями алгоритм противостояния определен, то с человеческим фактором бороться сложнее. Несмотря на предупреждающие знаки и разъяснительную работу, физические лица и организации продолжают сознательно нарушать границы охранных зон, подвергают опасности свое здоровье, создают угрозу для жизни людей и оставляют без света потребителей и социально значимые объекты».

«Кубаньэнерго» напоминает, что повреждение опор влечет за собой административную ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Если к тому же водитель, допустивший наезд на опору ЛЭП, находился в состоянии алкогольного опьянения, он может также лишиться на установленный законом срок прав на управление транспортным средством. Кроме того, виновник аварии должен возместить не только расходы на восстановление опоры, но и недоотпуск электроэнергии потребителям, а также выплатить штраф в соответствии с действующим законодательством.

Энергетики призывают водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, а также напоминают, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ, в том числе с использованием высокогабаритной спецтехники, без согласования с электросетевой компанией. В охранных зонах ВЛ и вблизи подстанций запрещены: погрузо-разгрузочные работы, строительство и реконструкция зданий и сооружений, сельскохозяйственные и строительные работы, валка и обрезка деревьев, проведение земляных работ в местах прохождения кабельных линий.

Помните, что охранная зона ЛЭП – это место повышенной опасности.

Телефон единой горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).