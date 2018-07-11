Что и в каких школах и детских садах отремонтируют в этом году

Лето в разгаре, но и учебный год не за горами. Газета «РВС» узнала, какие суммы выделены на ремонт школ и детских садов и на что именно они будут направлены.

Средства из фонда депутатов районного совета:

400 тысяч - школа № 3, кровля; 1,4 млн — детский сад № 27, кровля; 350 тысяч — детский сад № 26, ремонт пищеблока; 1,2 млн — школа № 13, кровля; 600 тысяч — школа № 28, кровля; 400 тысяч — детский сад № 13, кровля; 200 тысяч — школа № 6, кровля; 400 тысяч — школа№ 37, кровля; 1,4 млн — школа № 35, кровля; 600 тысяч — школа № 34, кровля; 100 тысяч — детский сад № 32, кровля; 2,5 млн — школа № 20, кровля; 800 тысяч — школа № 14, кровля; 1,5 млн — школа № 5, кровля; 630 тысяч — детский сад № 40, кровля; 1,3 млн — детский сад № 16, освещение; 2 млн — школа № 30, кровля.

Средства, выделенные депутатами ЗСК:

200 тысяч — детский сад № 4, благоустройство территории; 2 млн 170 тысяч — детский сад № 8 — кровля; 250 тысяч — детский сад № 9, замена окон; 130 тысяч — детский сад № 13, ремонт санузла; 2 млн 161 тысяча — детский сад № 16, кровля; 300 тысяч — детский сад № 29, замена окон; 450 тысяч — детский сад № 44, замена окон; 812 тысяч — детский сад № 50, ремонт теплотрассы и электрощитовой; 200 тысяч — детский сад № 61, строительство навеса для сушки белья; 616 тысяч — дом детского творчества станицы Пластуновской, кровля; 200 тысяч — школа № 6, ограждение; 200 тысяч — школа № 7, ремонт помещений; 200 тысяч — школа № 9, благоустройство территории; 200 тысяч — школа № 21, благоустройство территории; 200 тысяч — школа № 29, приобретение стройматериалов для ремонта здания начальной школы; 120 тысяч — школа № 28, ремонт ограждения; 50 тысяч - ДЮСШ № 1, приобретение стройматериалов.

Муниципальная программа развития образования:

8 млн 345 тысяч — школа № 25. Из них 3 млн 784 тысячи — на ремонт помещений. 4 млн 561 тысяча — на ремонт спортзала (365 тысяч — средства районного бюджета, 4 млн 196 тысяч — софинансирование из краевого бюджета); 450 тысяч — школа № 31, ремонт санузлов; 500 тысяч — центр творчества станицы Новотитаровской, ремонт помещений.

Основная часть средств, как нас уверили, будет освоена в летние месяцы. Но некоторые объекты встанут на ремонт только к осени. Причина тому — аукционы по определению подрядчика. Порой фирма, которая будет ремонтировать, находится не с первого аукциона, и приходится проводить второй. А это всегда — время.