Что и в каких школах и детских садах отремонтируют в этом году

Что и в каких школах и детских садах отремонтируют в этом году

Что и в каких школах и детских садах отремонтируют в этом году

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Лето в разгаре, но и учебный год не за горами. Газета «РВС» узнала, какие суммы выделены на ремонт школ и детских садов и на что именно они будут направлены.

 Средства из фонда депутатов районного совета:

    400 тысяч - школа № 3, кровля;

    1,4 млн — детский сад № 27, кровля;

    350 тысяч — детский сад № 26, ремонт пищеблока;

    1,2 млн — школа № 13, кровля;

    600 тысяч — школа № 28, кровля;

    400 тысяч — детский сад № 13, кровля;

    200 тысяч — школа № 6, кровля;

    400 тысяч — школа№ 37, кровля;

    1,4 млн — школа № 35, кровля;

    600 тысяч — школа № 34, кровля;

    100 тысяч — детский сад № 32, кровля;

    2,5 млн — школа № 20, кровля;

    800 тысяч — школа № 14, кровля;

    1,5 млн — школа № 5, кровля;

    630 тысяч — детский сад № 40, кровля;

    1,3 млн — детский сад № 16, освещение;

    2 млн — школа № 30, кровля.

Средства, выделенные депутатами ЗСК:

    200 тысяч — детский сад № 4, благоустройство территории;

    2 млн 170 тысяч — детский сад № 8 — кровля;

    250 тысяч — детский сад № 9, замена окон;

    130 тысяч — детский сад № 13, ремонт санузла;

    2 млн 161 тысяча — детский сад № 16, кровля;

    300 тысяч — детский сад № 29, замена окон;

    450 тысяч — детский сад № 44, замена окон;

    812 тысяч — детский сад № 50, ремонт теплотрассы и электрощитовой;

    200 тысяч — детский сад № 61, строительство навеса для сушки белья;

    616 тысяч — дом детского творчества станицы Пластуновской, кровля;

    200 тысяч — школа № 6, ограждение;

    200 тысяч — школа № 7, ремонт помещений;

    200 тысяч — школа № 9, благоустройство территории;

    200 тысяч — школа № 21, благоустройство территории;

    200 тысяч — школа № 29, приобретение стройматериалов для ремонта здания начальной школы;

    120 тысяч — школа № 28, ремонт ограждения;

    50 тысяч - ДЮСШ № 1, приобретение стройматериалов.

Муниципальная программа развития образования:

    8 млн 345 тысяч — школа № 25. Из них 3 млн 784 тысячи — на ремонт помещений. 4 млн 561 тысяча — на ремонт спортзала (365 тысяч — средства районного бюджета, 4 млн 196 тысяч — софинансирование из краевого бюджета);

    450 тысяч — школа № 31, ремонт санузлов;

    500 тысяч — центр творчества станицы Новотитаровской, ремонт помещений.

Основная часть средств, как нас уверили, будет освоена в летние месяцы. Но некоторые объекты встанут на ремонт только к осени. Причина тому — аукционы по определению подрядчика. Порой фирма, которая будет ремонтировать, находится не  с первого аукциона, и приходится проводить второй. А это всегда — время.

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