Что и в каких школах и детских садах отремонтируют в этом году
Лето в разгаре, но и учебный год не за горами. Газета «РВС» узнала, какие суммы выделены на ремонт школ и детских садов и на что именно они будут направлены.
Средства из фонда депутатов районного совета:
400 тысяч - школа № 3, кровля;
1,4 млн — детский сад № 27, кровля;
350 тысяч — детский сад № 26, ремонт пищеблока;
1,2 млн — школа № 13, кровля;
600 тысяч — школа № 28, кровля;
400 тысяч — детский сад № 13, кровля;
200 тысяч — школа № 6, кровля;
400 тысяч — школа№ 37, кровля;
1,4 млн — школа № 35, кровля;
600 тысяч — школа № 34, кровля;
100 тысяч — детский сад № 32, кровля;
2,5 млн — школа № 20, кровля;
800 тысяч — школа № 14, кровля;
1,5 млн — школа № 5, кровля;
630 тысяч — детский сад № 40, кровля;
1,3 млн — детский сад № 16, освещение;
2 млн — школа № 30, кровля.
Средства, выделенные депутатами ЗСК:
200 тысяч — детский сад № 4, благоустройство территории;
2 млн 170 тысяч — детский сад № 8 — кровля;
250 тысяч — детский сад № 9, замена окон;
130 тысяч — детский сад № 13, ремонт санузла;
2 млн 161 тысяча — детский сад № 16, кровля;
300 тысяч — детский сад № 29, замена окон;
450 тысяч — детский сад № 44, замена окон;
812 тысяч — детский сад № 50, ремонт теплотрассы и электрощитовой;
200 тысяч — детский сад № 61, строительство навеса для сушки белья;
616 тысяч — дом детского творчества станицы Пластуновской, кровля;
200 тысяч — школа № 6, ограждение;
200 тысяч — школа № 7, ремонт помещений;
200 тысяч — школа № 9, благоустройство территории;
200 тысяч — школа № 21, благоустройство территории;
200 тысяч — школа № 29, приобретение стройматериалов для ремонта здания начальной школы;
120 тысяч — школа № 28, ремонт ограждения;
50 тысяч - ДЮСШ № 1, приобретение стройматериалов.
Муниципальная программа развития образования:
8 млн 345 тысяч — школа № 25. Из них 3 млн 784 тысячи — на ремонт помещений. 4 млн 561 тысяча — на ремонт спортзала (365 тысяч — средства районного бюджета, 4 млн 196 тысяч — софинансирование из краевого бюджета);
450 тысяч — школа № 31, ремонт санузлов;
500 тысяч — центр творчества станицы Новотитаровской, ремонт помещений.
Основная часть средств, как нас уверили, будет освоена в летние месяцы. Но некоторые объекты встанут на ремонт только к осени. Причина тому — аукционы по определению подрядчика. Порой фирма, которая будет ремонтировать, находится не с первого аукциона, и приходится проводить второй. А это всегда — время.
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