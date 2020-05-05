Что известно о масочном режиме в Краснодарском крае?
Обязательный масочный режим введен на Кубани с 30 апреля.
«Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу, должны быть в масках. Мы значительно увеличили производство масок в крае. Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет», – отметил губернатор, поручив своему заместителю Василию Швецу обеспечить их наличие в аптеках.
В свою очередь ,заместитель губернатора заверил, что предприятия региона ежедневно производят более 50 тыс. многоразовых и около 12 тыс. одноразовых масок.
Как пояснили журналисту «РВС» в администрации Динского района, на данный момент известно только о штрафах за нарушение карантина.
Что касается масочного режима, то информации о наказании за его невыполнение пока нет.
Но стоит помнить, что, надевая маску, вы повышаете шанс остаться здоровым во время пандемии.
А вот в Московской области уже известно о наказании за хождение без масок. С 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей.
Какие меры введут на Кубани, покажет время.
Комментарии
Время показывает, что нам лишь пытаются закрутить гайки. А масок, как не было в аптеках, так и нет. Сплошная профанация. Зачем принимать законы заранее невыполнимые? Это ли не показатель компетентности власти?!
Купить маску сейчас не проблема,да в аптеках их нет,но зайдите в интернет магазин валдбериз там их видимо не видимо, ведь можно и самим о себе позаботиться,а не ждать что это сделают власти, хотя мне так же не нравится ситуация с отсутствием масок в аптеках.
Суровая правда в том, что не каждый намордник способен защитить от вируса, а маска ради маски, согласитесь, глупость, либо показатель раболепия носящего, готового выполнить любое указание, сколько бы глупым оно не было.
Смысл маски не только в защите тебя от окружающих, смысл в том, чтобы окружающих защитить от тебя. И второе намного важнее первого, да и эффект достигается ношением практически любой маски. Лишь бы сопли твои не летели на 5 метров в округе.
В том магазине продают и обычные голубые медицинские маски упаковками 10,20,30,40,50 и даже 250штук,по цене можно найти и по 26руб за маску,я не сторонник рекламы каких либо магазинов, но найти маски и респираторы а так же перчатки, к сожалению,можно не везде,а там их полно, и действительно ,как и говорят врачи, ношение маски скорее защита окружающих,а вас самого лишь частично хотя...кто у нас думает об окружаюших?