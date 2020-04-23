Что известно о заболевших COVID-19 на 23 апреля: мир, страна, край, район

Число заразившихся во всем мире на 23 апреля составляет 2 632 532 человека, 183 866 из которых скончались, а 716 877 — выздоровели.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (846 294), Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (159 877), Германия (150 648), Великобритания (133 495), Турция (98 674), Иран (85 996), Китай (82 788), Россия (57 999).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 заболевших коронавирусной инфекцией (из них за сутки - 4774. Еще на сутки ранее заболели 5236 человек). Накануне этот показатель составлял 57 999 случаев.

Число умерших в России пациентов с коронавирусом достигло 555: за сутки скончались 42 человека. Накануне за сутки умерли 57 пациентов.

4 891 человек выздоровел. За сутки – 471 пациент.

Некоторые специалисты считают, что Россия выходит на то самое "плато" по коронавирусу. Началось оно примерно 20 апреля.

В Краснодарском крае 58 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди заболевших 32 женщины и 26 мужчин, в том числе пять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет.

30 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по восемь человек в Сочи и Ейском районе. Три случая зафиксированы в Лабинском районе, по два – в Абинском, Динском и Тихорецком районах, по одному – в Тимашевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

Всего на сегодня в регионе 539 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 42 ребенка.

– 21 пациент находится в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Зафиксировано 16 летальных исходов. 104 пациента выписаны с выздоровлением, в том числе 16 человек за последние сутки, – сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В медицинские организации края обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 2160 человек, в том числе 247 детей. Продолжают стационарное лечение 1212 человек, из них 95 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 7473 человека, из них 632 ребенка.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, лабораториями Роспотребнадзора проведено 24183 исследования, лабораториями регионального Минздрава – 33748 исследований.

В обсерваторах находятся 700 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Умерли два жителя Краснодарского края с диагнозом "коронавирус".

Количество летальных исходов увеличилось до 16. Новые случаи зафиксированы в Краснодаре.



61-летний мужчина поступил в городскую больницу №1 16 апреля с диагнозом "внебольничная пневмония, острая респираторная вирусная инфекция коронавирусной этиологии (COVID-19), тяжелое течение". Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью. 17 апреля лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. 18 апреля пациента перевели в СКИБ, в отделение реанимации. Спасти его не удалось.



Второй смертельный случай тоже зафиксирован в Краснодаре. Женщина 76 лет находилась на лечении в связи с хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, гидротораксом, асцитом, легочной гипертензией, хронической болезнью почек. 19 апреля лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 20 апреля пациентку перевели в реанимацию СКИБ с двусторонней пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.



