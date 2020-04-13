Что на данный момент известно о пациентке с COVID из Динского района?

Женщине 54 года. Она контактная заболевшая. Информация о месте ее жительства не разглашается для безопасности близких пациентки.

Результаты тестов женщины на коронавирусную инфекцию подтверждены лабораторией города Краснодара.

Сейчас она находится в инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ.

Кроме нее, там лежат еще трое жителей Динского района.

«“Сложность в том, что информация из лаборатории приходит в медицинские учреждения по месту жительства пациентов, а не к нам. Наши специалисты по несколько раз в день мониторят ситуацию, прозванивая в районы”, – сообщил заместитель главного врача Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров», – рассказал корреспондент газеты Красноармейского района «Голос правды» журналисту «РВС».

Напомним, в Динском районе на 13 апреля под наблюдением медицинских работников находятся 35 человек, прибывших из других регионов России и из-за ее пределов. Взят под наблюдение 1 человек, контрольные мероприятия завершены в отношении четырех человек.

В инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ сейчас находятся 4 жителя нашего района, один из которых госпитализирован вчера с положительным результатом обследования на коронавирус.

Все пациенты госпиталя ранее работали в городе Краснодаре.